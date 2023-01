Este viernes, la NASA conmemora a los astronautas fallecidos en 2003 durante la misión Columbia, cuyo accidentado reingreso a la Tierra después de 16 días de trabajo espacial, no dejó sobrevivientes.

Fue el 1 de febrero de 2003 cuando cerca de las 2:00 PM el transbordador espacial Columbia explotó mientras maniobraba su reingreso al planeta, terminando con la vida de los 7 miembros que componían su tripulación.

“Es un momento para asegurarse de que todos hagan todo lo posible para evitar futuras tragedias a través de una cultura de mayor seguridad y excelencia. Es especialmente importante ahora que la NASA se embarca en nuevos programas y planea devolver humanos a la Luna, como parte del programa Artemis”, señaló la agencia espacial.

Asimismo, la NASA también recordó otras trágicas misiones como el Challenger y el Apolo 1. “Continuaremos alcanzando nuevas alturas para asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano“, escribieron en Twitter.

Today, we remember our astronaut brothers and sisters who perished in their endeavor to explore for the benefit of all.

Ad astra to the crews of Apollo 1, Challenger and Columbia. We will continue to reach for new heights to ensure your sacrifice was not in vain. #NASAremembers pic.twitter.com/o79tojshrM

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) January 26, 2023