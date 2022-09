La sonda espacial Voyager 1, enviada al espacio por la NASA en 1977, se encuentra a una distancia de aproximadamente 23.500 millones de km de nuestro planeta. A pesar de la enorme lejanía, el aparato ha enviado a la Tierra importantes datos que han permitido, por ejemplo, captar el sonido del gas interestelar.

Pero desde mayo pasado se registraron latencias en el flujo de información desde la sonda hasta los centros de control de la NASA. Esto debido a fallas en el módulo encargado de garantizar que la antena de la sonda apunte en dirección a la Tierra.

Los científicos de la NASA aún no llegan al fondo de la causa que origina este problema. Sin embargo, detectaron que la sonda comenzó a enviar datos desde una computadora puesta en receso desde hace años.

¿Por qué “decidió” la sonda a cambiar este protocolo, y cómo se produjo este proceso?. Los científicos de la agencia espacial estadounidense todavía no han logrado esclarecer del todo.

Good news: Engineers have fixed the issue that, earlier this year, caused my attitude control system data to come back garbled. The team has declared me healthy, which is great, because I still have more interstellar exploring to do!

More at https://t.co/lzaY0bgcAT

— NASA Voyager (@NASAVoyager) August 30, 2022