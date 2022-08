Fue en 2014 cuando el meteorito CNEOS 2014-01-08 impactó en la Tierra, cerca de las costas de Papúa Nueva Guinea, en el Océano Pacífico. Ahora, se lanzará una expedición submarina para recoger los restos de la roca interestelar.

El meteorito se categorizó como ‘interestelar’ puesto que los datos recopilados por los científicos antes de que cayera, indicaban que este objeto provenía desde otro sistema solar o bien desde afuera de la Vía Láctea.

La roca espacial mide aproximadamente 1,5 metros de ancho y fue identificada por primera vez gracias a los científicos de Harvard, Amir Siraj y Abraham Loeb, según informa DW.

Ambos calcularon que CNEOS 2014-01-08 tiene una velocidad heliocéntrica inusualmente alta y por la rapidez de su trayectoria teorizan que no está ligado a la fuerza gravitatoria del Sol, como si lo están otros meteoritos que circulan por la Vía Láctea.

Finalmente, en abril de 2022, esta información fue confirmada por, Joel Mozer, el jefe científico del Comando de Operaciones Espaciales de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos.

“La estimación de la velocidad comunicada a la NASA es lo suficientemente precisa como para indicar una trayectoria interestelar”, dijo en un tuit.

6/ “I had the pleasure of signing a memo with @ussfspoc’s Chief Scientist, Dr. Mozer, to confirm that a previously-detected interstellar object was indeed an interstellar object, a confirmation that assisted the broader astronomical community.” pic.twitter.com/PGlIOnCSrW

