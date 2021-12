En medio de todo el revuelo de la última película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, Don’t Look Up, que se centra en un meteorito que destruirá el planeta Tierra, este miércoles el planeta vivirá un hecho astronómico similar pero sin el nivel de catástrofe de la ficción.

Y es que, un asteroide pasará cerca de la órbita terrestre, siendo catalogado como “potencialmente peligroso”. Sin embargo y a diferencia de la cinta, no significaría un peligro real al planeta.

Esta roca gigante recibe el nombre de 2017 AE3 y de acuerdo a los datos de la NASA, tiene aproximadamente 149 metros de tamaño. Considerando que el edificio del Costanera Center mide alrededor de 300 metros de altura, este asteroide mediría la mitad de la torre.

Según los datos de la entidad, el punto más cercano a la tierra será de 3 millones 540 mil metros de distancia, recorriendo su órbita a 19.08 kilómetros por segundo.

Se debe considerar, entonces, que la Luna está a 384 mil 400 kilómetros de nuestro planeta, por lo que el asteroide ni siquiera podría apreciarse a simple vista cuando llegue a su punto más cercano a las 22:54 horas en Chile.

Today we're counting 17 near earth objects. The closest one is '2017 AE3'.

Facts:

Diameter: 116 to 259 meters (381 to 851 feet)

Velocity: 19 km/s (42688 mph)

Miss distance: 3544824 km (2202651 miles)

Close approach: 2021-Dec-29 01:54 (UTC)#asteroid #comet #nasa

— NEO ☄️ (@NeoTheOfficial) December 29, 2021