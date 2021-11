Glen de Vries, uno de los integrantes de la tripulación que viajó al espacio en octubre en la nave New Shepard de Blue Origin, falleció en un accidente aéreo.

Según confirman medios internacionales como CBS News, el empresario de 49 años perdió la vida el jueves luego que se estrellara en la pequeña aeronave que piloteaba en el condado Sussex, Nueva Jersey.

Su acompañante, Thomas P. Fischer de 54 años, también resultó muerto en el incidente. La Agencia Federal de Aviación (FAA) ya se encuentra investigando las circunstancias que rodean el fatal hecho.

“Estamos devastados al enterarnos del repentino fallecimiento de Glen de Vries”, tuiteó Blue Origin, la compañía del magnate Jeff Bezos.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021