Richard Branson, fundador del grupo Virgin, utilizó sus redes sociales para felicitar a Jeff Bezos por su exitoso viaje espacial.

A través de su cuenta en Twitter, el magnate británico escribió: “Bien hecho Jeff Bezos, Mark, Wally y Oliver”.

“¡Impresionante! Los mejores deseos para todo el equipo de parte mía y todo el equipo de Virgin Galactic”, añadió.

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic

— Richard Branson (@richardbranson) July 20, 2021