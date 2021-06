Sin duda los grandes fenómenos astronómicos son una buena oportunidad para apreciar en todo su esplendor a los astros que cubren las noches. La protagonista de dichos eventos suele ser la luna, la cual a través de los años a adquirido diferentes nombres dependiendo de la época del año.

No obstante, junio da lugar a uno de los acontecimientos astronómicos más importantes, y es que es la época donde podremos ver la Luna de fresa o también conocida como “Luna de miel”. Y no, no es que la luna se volverá de este color, sino que hace referencia a antiguas creencias y que coincide con una fecha importante de cosecha de fresas en el hemisferio norte.

Según reporta la NASA, esta superluna podrá ser apreciada entre el 23 y 24 de junio próximo, alrededor de las 17 horas para nuestro lado de la Tierra, aunque será casi dos horas después donde esta luna podrá apreciarse en todo su esplendor.

¿Por qué “de fresa”?

Según el Maine Farmer’s Almanac, que publicó por primera vez los nombres “indios” de las lunas llenas en la década de 1930, las tribus Algonquin denominaron Luna de Fresa a la luna llena en junio y la última luna llena de primavera.

Para los hindúes, “esta Luna llena se corresponde con Vat Purnima. Durante los 3 días de esta Luna llena, las mujeres casadas mostrarán su amor por sus maridos atando un hilo ceremonial alrededor de un árbol de higuera. La celebración se basa en la leyenda de Savitri y Satyavan”, indica el sitio de la NASA.

De acuerdo a la NASA, mientras dura este evento astronómico, la Tierra podrá verse hasta un 30% más luminosa de lo normal. Este satélite aumentará su nivel lumínico de un 7% a un 15% más brillante que en otras ocasiones.

El próximo fenómeno podrá verse durante el 2022, la primera en junio y posteriormente a mediados de julio.