Cada cierto tiempo Elon Musk se encarga de recordarnos que no es un magnate cualquiera.

Además de los logros impulsados por sus compañías, el multimillonario acostumbra a hacer noticia por hechos como fumar marihuana en plena entrevista o bautizar a su hijo como X Æ A-12.

Ahora, el fundador de Tesla ha vuelto a hacer de las suyas luego que la compañía enviara una notificación oficial a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para informar que ya no será CEO de la empresa.

Pese a que seguirá siendo el director ejecutivo, a partir de este lunes el cargo de Musk será Technoking of Tesla, lo que en español literalmente significa “Tecnorey de Tesla”.

Este no es el único cambio, ya que el director financiero, Zach Kirkhorn, pasará a tener el título de Master of Coin. Esto parece ser un guiño a Game of Thrones y la saga de libros Canción de hielo y fuego de George R.R. Martin, en relación al cargo financiero que desempeñaban personajes como Meñique en Desembarco del Rey.

Recordemos que en enero pasado, Musk se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias al alza de las acciones de Tesla en bolsa, según cálculos de la agencia Bloomberg.

Con el aumento de los títulos de la compañía, y con la propiedad del 18% de la empresa, el empresario que también dirige SpaceX superó así a Jeff Bezos, el fundador de Amazon, quien era desde 2017 el hombre más rico del mundo.

No obstante, poco después fue superado nuevamente por Bezos debido a sus inversiones en criptomonedas.