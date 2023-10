En las organizaciones es común enfrentar escenarios complejos que ponen a prueba las habilidades de un equipo. Dichas situaciones no sólo implican momentos complicados, sino que también traen consigo aprendizajes, al tiempo que dan cuenta de las competencias adaptativas que poseen algunos líderes de equipos.

Hablar de crisis se trata básicamente de hablar de frecuencia, intensidad y dominios en donde se generan cambios, algunos más profundos que otros, los que deben ser afrontados de manera correcta para no fracasar en el intento. En estos escenarios, las organizaciones demoran en tener una solución adecuada para resolver los problemas.

En ese sentido, Erika Salazar, máster coach ontológico y directora académica de Fractal Aprendizaje Humano, describe esta situación como: “estar en un contexto de alta intensidad emocional e incertidumbre, en el que las respuestas que teníamos antes frente a determinados contextos y situaciones ya no sirven para enfrentar lo que estamos atravesando”.

En términos generales, explica la experta, la connotación de crisis la pone el ser humano, pues todos los procesos vitales tienen que ver con el cambio y las crisis surgen cuando las personas se resisten a esos cambios. Entonces, para solucionar eso, “necesitamos aprender de una manera distinta y con fuentes de aprendizaje no convencionales”, comenta.

¿Cómo salir de una crisis? (y no fallar en el intento)

En un equipo de trabajo, o incluso en el ámbito personal, se requiere de nuevos conocimientos y habilidades para sobrellevar escenarios de cambios. Generalmente, la solución puede demorar, pero adquirir esas herramientas de seguro traerá beneficios a largo plazo.

Al respecto, Salazar sostiene que el primer paso en esta situación es preguntarse qué necesito aprender para enfrentar una crisis. “El aprendizaje se traduce en nuevas acciones. Siempre aprender te abrirá la posibilidad de hacer algo nuevo o distinto”, destaca.

“Necesitamos de nuevas acciones para nuevos resultados y tienen que nacer de un aprendizaje. Las organizaciones necesitan aprender nuevas formas a través de la curiosidad y la exploración. De lo contrario, no tendrán nuevas acciones disponibles”, precisa la experta en coaching ontológico.

“Actualmente, las decisiones de los líderes pasan por quienes se han atrevido a aprender lo que no es obvio y han recorrido un camino de desarrollo distinto. Se vinculan de otra forma y se atreven a hacerse nuevas preguntas. Son quienes hoy están accediendo a los puestos de toma de decisiones. Antes sólo lo hacían los que tenían conocimiento técnico”, acota Salazar.

No obstante, aprender no es la única alternativa. También se necesita soltar. Francisca Gaete, máster coach ontológica y directora ejecutiva de Fractal Aprendizaje Humano, sostiene que las organizaciones necesitan hacer esto último frente a un escenario complejo, reconociendo aquellos modelos que ya no sirven.

“El paradigma y miedo al cambio es igual a poner una pared y cerrarse a nuevas formas de avanzar. Si no se atreven al cambio, las empresas mueren. Saben que no pueden quedarse en ese paradigma del ‘siempre se ha hecho así’”, explica Gaete.

Competencias adaptativas para un buen liderazgo

Adaptarse es clave para evolucionar, más aún en un contexto de crisis. Por ello, es necesario identificar ciertas competencias que pueden contribuir a un correcto liderazgo dentro de un equipo.

En este sentido, el Foro Económico Mundial detalló una serie de características que debe tener un trabajador del futuro. Entre las nuevas competencias que se van a necesitar, destacan el uso de tecnologías, la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, creatividad, resiliencia, iniciativa y el aprendizaje permanente (life long learners).

Dentro de este punto, también es relevante saber sobrellevar las emociones del entorno. Al respecto, Erika Salazar afirma que la gestión de ecosistemas emocionales es fundamental en tiempos de crisis.

“Los integrantes de un equipo pueden sentir cosas distintas frente a un mismo hecho, por ejemplo frente a un posible nuevo negocio, cambio de modelo de negocio, fusión, algunos pueden sentir miedo y otros entusiasmo y otras ansiedades y necesitamos entender que eso es válido. A eso le llamamos diversidad emocional y un líder debe tener la capacidad de gestionar y diseñar un estado de ánimo colectivo, que construya una respuesta de equipo para enfrentar los desafíos juntos”, detalla la directora académica de Fractal Aprendizaje Humano.

Otro punto importante que destacan es desarrollar la empatía. Sobre este punto, Francisca Gaete menciona que se trata de “un recurso que requiere mucho coraje, pues tiene que ver con cómo comparto lo que emocionalmente estoy sintiendo”.

“Es una característica importante que debe tener un buen líder. La empatía no se refiere a que me caigas bien o que me llevo bien con alguien, sino que sin importar que yo esté de acuerdo con lo que tú estás sintiendo o pensando, estaré ahí contigo”, sostiene Gaete.

Otra cualidad que distingue a un buen liderazgo es cómo construir espacios de confianza en los equipos, un aspecto clave en el desarrollo de las organizaciones. “Si un equipo confía, entonces corren riesgos juntos”, complementa Salazar.

“Es importante desarrollar esas competencias, cultivarlas y generar prácticas consistentes y constantes en el tiempo. Las empresas que logran los mejores resultados tienen equipos cuyos líderes tienen un aprendizaje transformacional dentro de la organización”, agrega.

Coaching ontológico y su impacto en las organizaciones

Aunque puede sonar como un concepto novedoso, el coaching ontológico es una modalidad que lleva años trabajándose en las empresas para, básicamente, identificar y destrabar obstáculos que dificultan nuevos cambios y aprendizajes.

“El coaching organizacional se está posicionando cada vez más. Nosotros trabajamos hace más de 20 años en organizaciones y a mi juicio, ha tenido una evolución bastante interesante en el último tiempo, que va acompañada de una mutación de las organizaciones”, comenta Salazar.

En este sentido, las especialistas aseguran que esta disciplina tiene un protagonismo estratégico, en donde el coaching es usado como herramienta de desarrollo organizacional y que impacta positivamente en los resultados.

“Es un articulador que pone sobre la mesa la transformación y lo que el equipo necesita aprender para enfrentarlo. También se define como una herramienta que amplía la capacidad adaptativa, pues facilita el aprendizaje a nivel organizacional”, consigna la directora académica de Fractal Aprendizaje Humano.

Uno de los beneficios que puede proporcionar el coaching ontológico se ven en el empoderamiento de un individuo en su lugar de trabajo. “Uno de los resultados más notorios es generar equipos conscientes de quiénes son, de su bienestar y la trascendencia de sus acciones dentro y fuera de una organización”, señaló Gaete.

En esta misma línea, las coaches sostienen que esta modalidad permite a los trabajadores mejorar su desarrollo personal y profesional, así como adquirir competencias en un proceso de crisis. También mejora la vinculación con el entorno y a ver perspectivas diferentes.

