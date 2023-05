Viernes y sábados a las 19:00 horas serán las funciones de la nueva temporada Sala Negra de la Escuela de Teatro UV. Un concierto teatral que visita el imaginario de las crisis sociales, animales y plantas organizándose ante la sequía en la región, una mujer trans que escribe una carta suicida y la distopía de un mundo trastocado por la deshumanización e inteligencia artificial, son las cuatro propuestas escénicas seleccionadas por el Comité de Públicos Programadores.

Claudio Marín, director de la Escuela de Teatro UV e integrante del Comité de Públicos, comenta que “dar continuidad a una cartelera cultural significa un espacio de resistencia, importante misión para la Universidad y sobre todo para la Escuela de Teatro UV, le da coherencia al quehacer social y formativo que nos compete. La cartelera cultural Juan Barattini Carvelli es de orden interregional, con temáticas actuales en juego, una mirada política, activista desde lo que plantean les artistas en escena. Es muy importante para la comunidad de Valparaíso darle cabida a diferentes miradas conceptuales sobre el teatro, danza, música, diseño, la integración de las artes”.

Programación

Los días 12 y 13 de mayo se presenta Artika y las Magnéticas (AYLM), colectivo interdisciplinario que vincula la música con la experiencia teatral. El montaje “Utopías Demodé” es consecuencia del vínculo entre AYLM con el Núcleo Milenio Modelos de Crisis, un grupo de investigadores del área de ciencias sociales que con este proyecto buscaban preguntarse por el vínculo entre crisis social y estética.

19 y 20 de mayo se presenta Teatro LaWasha con “Caudal. Por la liberación de las Aguas”. 2 y 3 de junio llega la Compañía Teatral La Lola Vieja con “La muerte que soñé”. Para cerrar la temporada Teatro del Terror pone en escena “Artificial” los días 16 y 17 de junio.

Todas las funciones serán en Av. Brasil 1647, Valparaíso, a un costo de $3000 la adhesión general y $2000 la adhesión para estudiantes y personas mayores. Las reservas deben realizarse a extension.teatro@uv.cl

Comité de públicos programadores

Fernanda Campos, académica integrante del Equipo de Extensión, considera que “formar parte del Comité de Públicos es un ejercicio cultural democrático, me pareció interesante la exposición de los puntos de vista al momento de seleccionar, desde dónde miramos las obras de arte que quisiéramos que otros vieran. Todas las postulaciones eran muy diversas. La selección responde a la apertura y explosión de temas, la vorágine de lo social se refleja en lo ecléctico de la cartelera. Lo van a pasar bien, las obras han sido probadas, tienen trayectoria, son interesantes, audaces, con contenido que van a disfrutar”.

Camila Martínez, titulada de la Escuela, comparte que “seleccionar es una instancia muy enriquecedora, como Alumni UV tengo la posibilidad de escoger parte de la oferta teatral de la región de Vaparaíso, diversificar la cartelera y descentralizar el acceso a las artes escénicas. Se vienen obras sobre protección a la naturaleza para toda la familia, disidencia sexual, crisis política, nuevas tecnologías, muestra de la diversidad en la puesta en escena. Ojalá que vengan públicos de Villa Alemana, Limache, Quintero, Viña del Mar, que el teatro se extienda a más corazones”.

Amanda Ferreira, miembro del Centro de Estudiantes, destaca que haber participado del Comité de Públicos “fue muy enriquecedor, que se tome en cuenta la visión y opinión de estudiantes le da otra impronta a la selección. Para mí es la primera vez que me enfrento a esta situación de crítica, en un primer momento me sentía muy nerviosa y agradezco el impulso a crecer más de manera profesional. En este ciclo teatral habrá obras que sin duda van a tener el teatro lleno, no se pierdan la oportunidad de disfrutar las cuatro puestas en escena seleccionadas de entre 28 postulaciones. Les esperamos el viernes 12 de mayo, después del Día Nacional del Teatro, con Ártika y las Magnéticas”.