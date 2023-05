Por Leopoldo Pulgar Ibarra

En esta séptima versión serán dos los epicentros para la exhibición del trabajo de las compañías: Matucana 100 y el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins y sus alrededores. Es un evento abierto a toda la comunidad con grupos y espectáculos provenientes de Peñaflor, Valparaíso, Santiago, Los Lagos, Maule y Argentina.

En la programación de circo contemporáneo se utilizará mapping, danza y teatro, e intervendrán grupos como El Circo del Mundo (“La Voz de los 80”); Los Nadies Circo (“El Ser que habito”), Circo Virtual (“Lipika”); Disparate Circo Rock de Valparaíso, Familia Bombo Trío y su carro-escenario, La Patogallina con “Fuego rojo”, Somos Circo, Compañía Zirkonium, Circo Lacustre (mujeres y migración), Cia. Micelio (parodia reflexiva sobre costumbres y situaciones), entre otros.

“Queremos volver a conectarnos con el público que va a pasear al parque, tal como ocurrió en el Parque Quinta Normal, en el origen del festival. El festival es un encuentro popular donde es posible mostrar y compartir”, explica Macarena Simonetti, integrante de la Agrupación Circo Chile, organizadora del evento.

“Luego de estar inmovilizados por la pandemia, deseamos también incentivar el encuentro entre la gente, para que grandes y chicos se encuentren nuevamente con el circo contemporáneo”, agrega, en alusión a los más de 15 espectáculos de sala, carpa y calle, clínicas, seminarios, foros y talleres programados para todo público.

Al mismo tiempo, destaca que “el Festival Charivari se inaugurará con la presentación de un Ensamble artístico, integrado por artistas de compañías participantes que utilizarán diversas disciplinas aéreas -fuerza capilar, acrobacias, telas, aros, danza, entre otras- para abordar temáticas vigentes y urgentes para las mujeres”, subraya Macarena Simonetti.

Regiones y mujeres

¿Qué idea, concepto o performance destacarías del Festival Charivari 2023?

“Sin dudas, destaco la posibilidad de convocar este año a compañías de regiones distintas a la Metropolitana, como Disparate de Valparaíso, Circo Lacustre de Villarica, Zirkonium de Talca… Creo que es muy importante para todos posibilitar la presencia circense en Santiago, ojalá de todo Chile, algo que a veces cuesta tanto.

“Por otra parte, subrayo también la posibilidad de traer la obra ¡Fuera!, la cuestión es dónde una pone a sus muertos, interpretada por María Peligro, una payasa argentina, una mujer… sabiendo que para la mujer no ha sido fácil entrar al mundo de los payasos, un ámbito con tradición masculina”.

¿Mujeres invisibilizadas en el circo?

“En su forma más antigua, siempre hubo mujeres en el mundo del circo, pero ciertas técnicas se las tomaron los hombres; a comienzos del siglo XX, como en muchos otros campos del arte, se empieza a desplazar a las mujeres. Hay ciertas disciplinas que por tradición son ocupadas por hombres y se transforma en tendencia… pero no sé cuál ha sido el motivo, no tengo datos de investigación, pero uno lo puede observar.

“En ¡Fuera!, la cuestión es dónde una pone a sus muertos, una obra que ha girado por todo el mundo, interpretada por María Peligro (Leticia Vetrano, nombre real), habla en clave de humor sobre la emocionalidad y la sensibilidad… Y no es un caso único: en todas las disciplinas hay muchas intérpretes y montajes hechos y dirigidos por mujeres que abordan temáticas femeninas. Chile tiene una dotación grande en el circo”.

Saber escuchar

¿El espectáculo de inauguración del Festival tiene ese sentido?

“Nuestra apertura este año será hecha sólo por mujeres que abordarán temáticas femeninas. El ensamble lo integran distintas artistas en función de una creación única: desarrollarán temas que le hacen sentido a la directora e intérpretes: la recuperación y defensa de la sensibilidad, eso que posibilita el femenino que es único, la cooperación, saber escuchar… no la competencia, entre otros paradigmas masculinos”.

¿Qué recursos circense utilizan las mujeres?

“Las mujeres del circo utilizan y ejecutan todas las técnicas del circo… Queremos también desmitificar que lo femenino excluye algunos recursos. Lo que interesa es darles el sentido y el tono que las intérpretes quieran.

“No es obligación ser sensible en escena para expresar lo femenino, lo importante es la libertad de elegir, abrir las posibilidades, no imponer lo obvio, no estar bajo la imposición de normas respecto a cómo comportarse socialmente. Sólo interesa que los espectáculos emocionen y conmuevan… y sean experiencias que no se olvidan”.

Festival Charivari, la fiesta del circo

Del 10 al 20 de mayo 2023.

Organiza: Agrupación Circo Chile

Financia: Fondo de Fomento a las Artes Escénicas

Auspicia: Oxiluz,

Apoyan: Matucana 100, Cordesan, I.M. de Santiago, Teatro La Cúpula, Casa Bufo, Escuela Jiwasa Jatiña, Espacio Checoslovaquia

Matucana 100 y Teatro La Cúpula.

Miércoles a domingo.