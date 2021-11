“Me borraron todo, mi nombre, mi historia, ahora mi memoria”, dice una de las tres actrices de “Baviera”, obra de teatro audiovisual que, como un coro en sordina, sintetiza el objetivo superior de la ex Colonia Dignidad con los niños y niñas chilenos secuestrados en este enclave alemán de Parral.

Se podría decir que la sonoridad del silencio y la palabra e imágenes en estricta contención, más una dinámica visual que avanza segundo a segundo, caracterizan la opción de los directores Daniela Contreras y Edison Cájas (“Proyecto Villa”), un ángulo muy especial para revelar los horrores cometidos por la secta durante casi 50 años, desde la década 60.

A partir de fragmentos de registros testimoniales de víctimas chilenas y alemanas, caseros e históricos, la producción alude a una mujer que recuerda los abusos que sufrió desde niña luego de ser “adoptada” por una familia alemana, procedimiento habitual para encubrir los secuestros, con la complicidad de una red de apoyo de poderes económicos y políticos chilenos de extrema derecha.

Por más de un año, Edison Cájas ha hurgado en este tema junto a la chilena Evelyn Hevia y a especialistas de la Universidad Libre de Berlín, mientras que la investigación paralela de Contreras & Cájas contempla también un registro fotográfico-audiovisual de Villa Baviera y un archivo de documentos sobre víctimas chilenas.

Mapas cotidianos

La voz en off, numerosas imágenes en primerísimo primer plano -manos, rincones, espacios abiertos, ramas, utensilios- más un arduo recorrido por el mapa facial de cada intérprete y voces transidas de angustia serena, rabia encubierta y estupor registran, desde la vida cotidiana, un pasado que no se olvida y que las lleva a decir que “ya no íbamos a ser las mismas”.

Así, dentro de la vida diaria de la niña secuestrada habrá un extenso período con tratamientos por enfermedades falsas en el hospital de la Colonia, que incluye drogas alucinógenas en un proceso de inducción mental para que olvide a su familia y se someta al régimen represivo interno, vía trastocar su carácter y personalidad.

La cotidianeidad que recogen los recuerdos de las mujeres (“nada nos faltaba”, dicen) alude también al aprendizaje del alemán, al contacto con otros niños y a un ambiente familiar tan postizo como invasivo.

Niña y adulta

En realidad, “Baviera” entrega testimonios que buscan reconstruir la realidad de una niña desde la adultez, a través de una interpretación performativa que instala recuerdos que se transmiten con un despliegue actoral mínimo gesto hierático,.

Una opción que permite fijar imágenes y realidades -y lo más importante- cómo las palabras dichas de manera directa o en off parecen despegarse del alma de las intérpretes, con el apoyo de la fotografía crepuscular y poética que construye ambientes y opina sobre estos hechos.

“Estamos solos y somos parte de algo”, “ella me obligó a mentir”, “pecado de pensamiento”, “cantaba como los dioses, pero no podía caminar”, “Tío Paul es Dios” (padre), “¿y mi mamá por qué no está conmigo?, “¡ ya no es tu mamá !”.

“Entró a la casa del Padre hasta el otro día”, “lloraba, pero las otras niñas la consolaban”, “la lanzaron de un segundo piso porque vio torturar a un hombre que no conocía”, “somos parias en nuestra tierra”.

Frases naturales, expresiones y sentencias que iluminan la dimensión más oscura del accionar criminal de la ex Colonia Dignidad en una producción fina que aporta a la gran historia social de nuestro país.