Un baby shower, la urgencia en una clínica y un primer cumpleaños son las situaciones que deberán enfrentar cuatro amigas, develando cuál es su relación con la maternidad y la vida cotidiana. Malas madres: las mejores amigas, los peores consejos, es la comedia escrita por Ángela Díaz (La Negra Cesante) y dirigida por Claudio Arredondo que se estrena el próximo viernes 5 de noviembre en Teatro Mori Vitacura.

Originalmente pensada para el formato presencial, debido a la pandemia y el confinamiento la puesta tuvo que postergar su debut, presentando una exitosa adaptación virtual durante 2020. “Tuve que ajustarla para Zoom, que básicamente fue cortarla y hacer que las situaciones se modificaran a lo virtual para que cada una estuviera en su casa”, explica su director, aclarando que “ahora se transforma en un montaje. Se incorpora música, diseño de iluminación, vestuario… pasa a ser un espectáculo”.

Presencialidad

Con cambio en el elenco –ahora protagonizada por Sigrid Alegría, Begoña Basauri, María José Bello y Ana Luz Figueroa–, la pieza llevada a las tablas en vivo y frente a público, se convierte en la verdadera obra que se planteó en un inicio. “De una manera ágil y dinámica, hacemos un recorrido por los distintos tipos de madre. Tiene mucho humor y también momentos de ternura”, completa.

Para la actriz y creadora de la idea original, Ana Luz Figueroa, la inquietud por llevar esta temática al teatro, le surge después de constatar que todas las mujeres que han sido madres, sin excepción; viven el mismo tipo de situaciones relacionadas con la maternidad. “Cuando se lo comenté a Claudio, le pareció genial y, aunque mi primera idea fue que la directora fuese una mujer, al leerla, me pareció demasiado obvio y accedí a que él fuera el director. Me sedujo la idea de tener una visión masculina y no caer en una obra de mujeres, pensada por mujeres, hecha por mujeres y para mujeres”, dice.

Así es como la historia pone en escena a Sofía, madre primeriza; Marcela, superada por sus hijos; Bruna, políticamente incorrecta y Gabriela, la más liberal. “Siempre quisimos hacer una obra simpática, sin ánimo de criticar al género masculino y también sin tono de tragedia ni de drama. Aunque las situaciones muchas veces se vuelven dramáticas, miradas con el paso del tiempo, terminan siendo jocosas”, concluye Ana Luz.