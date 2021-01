Bajo el lema “Volver a encontrarnos” se desarrolla la XXVIII edición del Festival Internacional Santiago a Mil. Un festival híbrido con funciones presenciales y multimedia debido a la crisis sanitaria.

Debido a la pandemia del Covid-19 la panorámica cambió y los escenarios también mutaron: salieron de la sala para llegar a los espacios más íntimos, pero con la necesidad de volver siempre. En sintonía con estos cambios, Santiago a Mil 2021 busca ser un espacio híbrido de encuentro, un festival multiformatos, multiescenarios. Lo digital y lo presencial, la calle, una sala de teatro, un medio de comunicación o nuestra casa, convergen para abrirse a nuevas experiencias, formatos y reflexiones para #VolverAencontrarnos en todos los escenarios posibles.

Para este miércoles, cuarto día del festival, destaca el diálogo en vivo con Marina Abramovic, organizado por LAB Escénico y titulada “Las pasiones de Marina Abramovic: Encuentro virtual con una pionera de la performance”, a las 20:00, a través de la plataforma Zoom.

Destaca además el lanzamiento de las seis performances de Marina, quien estará por primera vez en Santiago a Mil y se podrán ver por Teatroamil.tv

De la cartelera por digital, también en recomendados se encuentra la ópera “Elektra”, de Richard Strauss, con dirección artística de Patrice Chéreau, y el radioteatro “Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras”, creación que cuenta con la dramaturgia de Carla Zúñiga y la dirección de Jesús Urqueta, y que está disponible de manera gratuita por teatroamil.tv.

Programación gratuita

Digital, todo el día en teatro a mil.tv

Teatro

Todo el día. “Khuyay. Amor, Amada, Amar”. De Compañía Teatro Viola Fénix y dirigida por Guillermo Ward. Chile.

Radioteatro todo el día en la web

“Nadie nunca va a llorar por mujeres como nosotras”. De Carla Zúñiga y dirigido por Jesús Urqueta. Chile.

“Aguacero de Mayo”. De La Gaviota Podcast. Chile.

“Neva”. De Guillermo Calderón, Coproducida por Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Después de mí, el diluvio”. De Lluïsa Cunillé. Dirección de Alejandro Castillo. Chile.

“Los Invasores”. De Egon Wolff, adaptación de Colectivo The Braiers. Chile.

“El hámster del presidente”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Buchettino”. Dirección de Aline Kuppenheim, Coproducida Fundación Teatro a Mil. Chile.

“Mañana es otro país”. De Teatro Real Flamenco de Bruselas (KVS) y dirigida por Michael De Cock. Bélgica, Chile.

“Neblina”. De Compañía La Otra Zapatilla y dirigida por Patricia Cabrera y Óscar Oviedo. Chile.

“L@s niñ@s del Winnipeg, Teatro para Navegar con los Ojos Cerrados”. De Compañía La Llave Maestra y coproducción de Fundación Teatro a Mil. Chile.

“El taxi de los peluches”. De Compañía Teatro y su Doble y dirigida por Aline Kuppenheim. Chile.

“Malú a mil”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Néstor Cantillana. Chile. En teatroamil.tv y Radio Biobío 0:30 hrs.

“Seré un colibrí”. De Compañía La otra Zapatilla. Chile.

“Delirio”. De Colectivo The Braiers y dirigido por Heidrun Breier, Dramaturgia de Falk Ric. Chile. (23/01)

“La Pichintún”. De Mariana Muñoz, en coproducción con Fundación Teatro a Mil. Chile.

Danza y video todo el día en teatroamil.tv

“Videosferas”. De Cristian Hewitt. Chile.

“Proyecto memoria y presente”. De Carolina Bravo. Chile.

“Solo solos, trilogía de danza”. De Joel Inzunza Leal en Coproducción con M100 y Escenix. Chile.

“432”. De Amelia Ibáñez y Marcos Sánchez. Chile.

“Relatos de mundos posibles”. Por Flora Monsalve. Chile.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Erika Stitches”. De Cecilia Bengolea. EE.UU.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Favorite Positions”. De Cecilia Bengolea. Argentina / Francia.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Lightning Dance”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.

“Retrospectiva Cecilia Bengolea: Shelly Belly Inna Real Life”. De Cecilia Bengolea. Jamaica.