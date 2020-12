Se trata de una historia conocida, aunque contada como nunca antes: la tía Trudy, una mujer conocida por ser más bien escéptica ante la Navidad, se ve enfrentada a revivir el alegre espíritu festivo con que Joe, su difunto marido, celebraba Nochebuena.

Sola en su departamento, intenta reconstruir el show de títeres que él hacía anualmente, llamado A Christmas Carol, y transmitirlo vía Zoom a todos sus familiares que están pasando las fiestas de fin de año confinados en sus respectivas casas.

Así arranca A Christmas Carol, una revisita a Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, a cargo del aplaudido colectivo estadounidense Manual Cinema, que convierte uno de los clásicos de literarios en una ciber-experiencia de asombrosa creación y factura cinematográfica.

Estrenada recientemente en Chicago, donde cada año la misma compañía presenta una versión en tablas del mismo texto, la pieza será transmitida desde Estados Unidos este domingo 20 de diciembre, a las 20.00 horas, en Teatroamil.tv.

Esto forma parte de la programación y cierre de “La Previa” de Santiago a Mil 2021, un adelanto del certamen que va del 3 al 24 de enero de 2021 y que es presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, acogido a la Ley de Donaciones Culturales y que cuenta con el apoyo del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

Lo interdisciplinario se ha vuelto el sello fundamental del trabajo de Manual Cinema. Fundado en 2010 por Drew Dir, Sarah Fornace, Ben Kauffman, Julia Miller y Kyle Vegter, el colectivo une performance, diseño y producción de video, además de poner en escena teatro de sombras, técnicas del cine y un innovador diseño de música y sonido para crear potentes historias visuales que cautivan al espectador tanto en el escenario como en la pantalla.

En sus espectáculos es usual ver antiguos retroproyectores, marionetas, actores, cámaras que transmiten en directo, sonido multicanal y música en escena, transformando la experiencia del cine en un proceso para disfrutar en vivo, que apela a la ingenuidad y teatralidad de la audiencia.

Su versión de Un cuento de Navidad continúa en la misma senda: creado para todas las audiencias en un formato especial para disfrutar en casa, esta historia toma la historia de Dickens para crear un montaje con cientos de títeres de papel, miniaturas, siluetas y música en vivo, que reinventan y refrescan el clásico.

“Un brillante mix de hi-fi y lo-fi”, dijo el periódico británico The Times sobre el trabajo de la compañía, mientras que The New York Times celebró sus primeros diez años de trayectoria como “Una década de títeres en un caos organizado”.

Compra tus entradas para A Christmas Carol aquí.

Al cierre: radioteatros chilenos

Cuatro obras locales que pasaron de las tablas al formato radiofónico permanecerán también disponibles hasta este sábado 19 de diciembre en Teatroamil.tv, de cara al cierre de La Previa de Santiago a Mil.

La primera de ellas es Neva, de Guillermo Calderón y Teatro en el Blanco, que a 14 años de su estreno hizo su regreso a la cartelera local adaptada al radioteatro y dirigida por su propio autor.

Lo mismo en el caso del pasacalle musical La Pichintun, de Mariana Muñoz; Casimiro, adaptación de Casimiro Vico Primer Actor de Armando Moock, dirigida por Elisa Zulueta, que acaba de tener su función presencial el pasado fin de semana en Valparaíso, y finalmente Los niños del Winnipeg, de La Llave Maestra, y que se podrá oír en la plataforma online de Fundación Teatro a Mil hasta este fin de semana.