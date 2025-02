Los Premios Grammy 2025 celebraron su edición número 67 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, instancia donde se dio conocer la ganadora de la categoría “Mejor Álbum Pop Latino”.

Aquella fue presentada por Jennifer López, cantante que dio a conocer que Shakira fue la ganadora con su tan popular álbum ‘Las mujeres ya no lloran’.

Shakira, quien cumplió 48 años el pasado 2 de febrero, obtuvo su cuarto premio a lo largo de su carrera, cerrando el día con broche de oro.

Tras conocer el resultado, agradeció a sus hijos y también envió un sentido mensaje a los inmigrantes que actualmente pasan un complejo momento en Estados Unidos.

“Quiero dedicar este premio a mis hermanas y hermanos inmigrantes que hacen grande este país. Somos amados, son dignos, son valiosos y voy a pelear por ustedes“, inició su mensaje.

“Existimos mujeres que trabajamos muy duro todos los días para proveer nuestras familias… Este premio va para ustedes”, añadió para luego dedicar unas palabras a sus hijos.

“Quiero compartir este premio con mis hijos Milan y Sasha por estar aquí conmigo, estoy muy orgullosa de ustedes chicos, por su corazón. Gracias por apoyarme de la manera en la que lo hacen, los amo mucho”, cerró la cantante.

Shakira at the #Grammys: “I want to dedicate this award to all my immigrant brothers and sisters in this country. You are loved. You are worth it and I will always fight with you.” https://t.co/9dIiaa1yj3 pic.twitter.com/wcQlMFq4J0

— Deadline (@DEADLINE) February 3, 2025