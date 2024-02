El rapero estadounidense Michael Santiago Render, popularmente conocido como “Killer Mike”, fue detenido en plena entrega de los premios Grammy, después de haber recibido 3 galardones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la detención ocurrió durante la ceremonia previa al show televisado, donde se entregan algunos Grammy que no son mostrados en vivo.

El artista obtuvo premios en las categorías: Mejor Interpretación de Rap, por la canción Scientists & Engineers, con André 3000, Future y Eryn Allen Kane; Mejor Álbum de Rap, por MICHAEL; y Mejor Canción de Rap, igualmente por Scientists & Engineers.

Según detalla el medio citado, un funcionario de seguridad del recinto donde se realizó la premiación, informó que Killer Mike fue detenido por una razón desconocida, que no tiene que ver con los Grammy.

Posteriormente, un vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles, señaló que “alrededor de las 4:00 PM un individuo fue detenido producto de un altercado físico“.

“El individuo está siendo interrogado actualmente. No puedo confirmar la identidad del individuo hasta que sea acusado. La investigación está en curso”, declararon.

Sin embargo, existe un video que prueba la identidad del sujeto, puesto que allí se ve como Killer Mike es retirado del lugar, esposado y escoltado por varios policías. Por el momento, se desconoce su situación y el artista no ha emitido declaraciones.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8

— Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024