La noche del domingo se celebró la ceremonia de los Premios Grammy 2024, donde distintas personalidades de la música a nivel mundial fueron reconocidas por sus composiciones.

Este año, las mujeres arrasaron en las categorías más importantes. De hecho, la jornada se vio marcada por hitos como el primer Grammy de Miley Cyrus o Taylor Swift ganando “Mejor Álbum” por cuarta vez, convirtiéndose en la artista que más ha ganado esta categoría en la historia de los premios.

Asimismo, Billie Eilish también fue premiada por su éxito What Was I Made For?, que escribió para la película Barbie, mientras que la latina Karol G recibió el Grammy por “Mejor Álbum de Música Urbana”.

Lista de ganadores de los Premios Grammy 2024

Grabación del Año

“Flowers,” de Miley Cyrus

Álbum del Año

“Midnights”, de Taylor Swift

Canción del Año

“What Was I Made For?”, de Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell

Mejor Artista Nuevo

Victoria Monét

Mejor Interpretación Pop Solista

“Flowers”, de Miley Cyrus

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Ghost in the Machine,” de SZA ft. Phoebe Bridgers

Mejor Álbum de Pop Vocal

“Midnights”, de Taylor Swift

Mejor Álbum de Rock

“This Is Why”, de Paramore

Mejor Álbum de Música Alternativa

“the record”, de boygenius

Mejor Álbum de R&B

“JAGUAR II”, de Victoria Monét

Mejor Álbum de Rap

“MICHAEL”, Killer Mike

Mejor Álbum Country

“Bell Bottom Country”, de Lainey Wilson