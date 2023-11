El cantautor nacional Salvador Spíndola lanzó recientemente el cover en versión Rock de ‘Nada quedará’, una emblemática canción creada y popularizada en los años ’90, por la destacada agrupación chilena “La Sociedad”, autoría de Daniel Guerrero y Pablo Castro, de Editorial Warner Chappell Music Chile.

Este single, que ya está disponible en Spotify y las diferentes plataformas digitales, se libera mientras el compositor avanza en el proceso de producción de su quinto disco de estudio.

Para el intérprete, este trabajo musical nace, primero que todo, porque lo considera un clásico de su infancia. “La idea nació con un grupo de amigos el año 2021, compuesto por Juanito, Pablo y mi hermana, Natalie. Nos juntábamos a versionar canciones y ésta sin duda es una de las que más me llenaba, no sé (…) me encanta, simplemente”, declaró el músico.

“Este lanzamiento significa un hito importante que atesoro cada vez que libero un nuevo trabajo. Este en especial, viene bien ‘rockerito’, con una energía distinta, lo hicimos con mucho respeto hacia la versión original, pero también le pusimos corazón, después de todo la canción lo amerita, así como con cada producción que hemos publicado”, expresó el artista oriundo de La Calera, en la Región de Valparaíso.

Cabe mencionar que esta versión de “Nada quedará” fue producido y sesionado por Diego Peralta, productor entre otros de los connotados artistas nacionales como Gonzalo Yáñez y Cristóbal Briceño.

“Junto a Diego hicimos la canción ‘Debes Saber’ de Charles Aznavour, ahora éste clásico, hemos publicado dos discos juntos y hoy trabajamos en un tercero, sin duda es una experiencia increíble en la que ha existido aprendizaje sin parangón”, afirmó el cantante.