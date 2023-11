Megadeth regresa a Chile tras 7 años de ausencia: Revisa aquí precios y coordenadas

Megadeth anunció su esperado regreso a Chile luego de siete años de espera. La cita musical quedó agendada para el próximo 9 de abril en Movistar Arena, con entradas que se comercializarán a partir de este fin de semana.

La preventa de boletos, exclusiva para los fans que tengan membresía en el sitio web de la banda, se realizará este domingo 12 de noviembre a partir de las 11:00 horas bajo el sistema Puntoticket, mientras que la venta general ocurrirá un día después, el lunes 13 de noviembre en el mismo horario.

La agrupación de thrash metal que lidera el histórico Dave Mustaine concretará su retorno al país tras su recordada presentación de octubre de 2017.

La visita se enmarca en la gira mundial “Crush the World Tour”, que comenzó el pasado 6 de septiembre en Albuquerque, Nuevo México, y que ha recorrido diferentes ciudades de Estados Unidos.

Su último disco, “The Sick, The Dying… And The Dead!” (2022), fue grabado luego del diagnóstico de cáncer que afectó a Mustaine y que retrasó los planes del cuarteto.

Las entradas para el show, sin el respectivo cargo por servicio, tendrán los siguientes valores: Tribuna, $19.000; Platea Alta Numerada, $54.000; Platea Baja Numerada, $79.000; y Cancha, $49.000.