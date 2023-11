Una de las sorpresas del cartel de Lollapalooza 2024 fue SZA, la estrella del R&B alternativo que debutará en Chile como uno de los números principales de la duodécima versión del evento capitalino.

Con una carrera que acaba de cruzar una década, la oriunda de Misuri, Estados Unidos, arriba al festival como una de las nuevas voces prominentes del género y con no pocos reconocimientos a cuesta. Entre ellos, nueve nominaciones al Grammy, una candidatura al Globo de Oro y otra al Óscar.

Las dos últimas distinciones las consiguió gracias a su exitosa colaboración con Kendrick Lamar para “All the Stars”, sencillo de la banda sonora del éxito de taquilla “Black Panther“.

Canciones como “What Lovers Do” junto a Maroon 5, “No Love” con Summer Walker, “Just Us” alianza con DJ Khaled y la pegadiza “Kiss me More” con Doja Cat (por la que ganó el Grammy a la Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo en 2022), son prueba de la vocación colaborativa de la artista, quien ha trabajado como compositora para nombres de la talla de Rihanna, Beyoncé, Nicki Minaj y Sia, entre otras.

En este 2023, su buque insignia ha sido “Kill Bill”, sencillo que se consolidó como su mayor éxito en el codiciado ránking Billboard Hot 100, donde estuvo en el segundo puesto durante 5 semanas.

SZA: La nueva estrella pop del R&B que visitará Chile

Sus primeros EP, “See.SZA.Run” (2012), “S” (2013) y “Z” (2014), materializaron un auge que comenzó en internet, en plataformas digitales como SoundCloud, donde difundió sus primeros trabajos.

“Ctrl” (2017) y “SOS” (2022) fueron los álbumes que continuaron la estela de gracia, siempre bajo loas mediante. De este último título se desprende “Kill Bill”, que solo en Spotify supera las 1430 millones de reproducciones. Con “SOS”, la estadounidense está en carrera por el Grammy al Álbum del año junto a artistas como Drake y Lana del Rey.

Criada como musulmana ortodoxa, SZA, hija de una madre cristiana y un padre musulmán, ha confesado cultivar el Islam aunque desde cierta independencia. El acrónimo con el que se rebautizó artísticamente, de hecho, guarda relación con esta faceta.

​De acuerdo al Alfabeto Supremo, las tres letras escogidas por Solána Imani Rowe representan “Salvador”, “Zig-Zag” y “Allah”.

Ella Fitzgerald y Lauryn Hill, pero también Björk, Red Hot Chili Peppers y Jamiroquai son algunas de las influencias de la cantautora y productora de 33 años, cuyo particular estilo ha sido circunscrito al R&B alternativo, o “alt R&B”.

“La gente que escribe historias breves, o poesía, tiene la tendencia a escribir de forma similar a la poesía que leyeron de niños… Yo leía mucho a Emily Dickinson y creo que Falling Up, de Shel Silverstein, fue mi primer libro de poesía. Son muy frescos y llenos de color, y Emily es muy romántica; empezó un poema con ‘ Oh the Earth was made for lovers’ (“Oh, la Tierra fue hecha para los amantes”). Me gustaría ser tan alegre como ella”, explicó sobre sí misma en diálogo con Red Bull.