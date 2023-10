Anuel AA, el célebre cantante puertorriqueño, fue sometido a una operación de emergencia que lo obligó a postergar sus próximas presentaciones. La noticia fue informada por el propio artista a través de redes sociales.

“Me operaron anoche de emergencia. Sólo dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa”, señaló, en un post que fue acompañado por una fotografía que lo muestra en una cama clínica.

“Rompecorazones iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va pasar conmigo). Perdón por quedarles mal a mis fanáticos, con el cambio de fecha del EP atrasándolo más. Sé que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo”, agregó, en un largo texto.

En la imagen se ve al cantante recostado y conectado a una válvula de oxígeno. De acuerdo a portales como Univisión, la cirugía se habría realizado la noche de ayer sábado.

“Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la elite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré (…). Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios”, señaló.

“Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias”, apuntó Anuel AA al final del mensaje, que se hizo viral en redes sociales.

El informe del artista causó preocupación y desencadenó una ola de mensajes de apoyo, tanto de seguidores como de colegas. “Que Dios te cuide y te recuperes pronto”, escribió Mala Rodríguez. “Vamos por más”, resumió DJ Luian.