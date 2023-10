No estoy sola y es lindo. Sentí que tengo una tarea de empoderamiento; de que las mujeres cada vez nos sintamos más libres para opinar, para expresarnos, de la manera que se nos cante", comentó Shakira.

En el marco de las actividades de Billboard para su “Semana de Música Latina” en Miami (Billboard Latin Week), la colombiana Shakira fue protagonista del evento “Hits Don’t Lie”, donde respondió preguntas de periodistas y fans.

En la cita, uno de los foros más esperados del programa, la artista respondió diversas dudas con respecto a su agitado último año. Una era que fue inaugurada con su exitosa “Bzrp Music Sessions, Vol. 53”, dedicada a su relación fallida con Gerard Piqué, su expareja.

“Mi equipo me decía: ¡Estás loca! Tienes que cambiar esa letra… Eso no puede salir. Y yo: ‘Bueno, no soy una diplomática de las Naciones Unidas. ¡Soy una artista, soy una mujer, una loba herida¡ Dejarme en paz todo el mundo"”, recordó.

Sobre este mismo tema, señaló: “Es un regalo poder sentir que tengo tantas hermanas allí afuera, porque me siento hermanada con mi público femenino”.

“Siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado, y que incluso han vivido experiencias aún peores que la mía, o mejores, pero que tenemos tanto en común… No estoy sola y es lindo. Sentí que tengo una tarea de empoderamiento; de que las mujeres cada vez nos sintamos más libres para opinar, para expresarnos, de la manera que se nos cante. Me alegra poder vivir este momento”, comentó.

En ese aspecto, Shakira reconoció que su trabajo está ligado y dirigido especialmente a sus seguidores. “Es la gente la que manda, y es por eso que estamos viviendo un tiempo tan interesante. No importa el genero, la condición, no importa el idioma. Lo que importa es que si un artista conecta con el público, a través de su música, no hay nadie ahí para interferir”, apuntó.

Esta noche, la cantante será una de las invitadas estelares de los Premios Billboard de la Música Latina, agendados para este jueves a partir de las 20:00 (hora en Chile). La transmisión podrá ser vista en Telemundo Internacional.