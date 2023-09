Una reacción a “El jefe”, la ácida canción de Shakira y el grupo de música regional mexicana Fuerza Regida, motivó el despido de tres albañiles que se hacen llamar Los Panas y que dedicaron el tema a su propio empleador.

Todo comenzó cuando el trío publicó en redes sociales su reacción al nuevo sencillo de la colombiana, donde habla del abuso laboral y, de paso, envía un recado a su exsuegro, el padre del exfutbolista Gerard Piqué.

“Vamos todos a dedicarle este baile al jefe para que nos suba el sueldo”, rezaba el video, donde los tres bailaban al compás del coro de la canción: “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien / Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz / Me tiene de recluta (te tienen de recluta) / El muy hijo de puta (el muy hijo de puta)”.

La secuencia rápidamente se convirtió en viral: en cinco días, ya suma más de 9.5 millones de reproducciones y más de medio millón de reacciones. La sorpresa para el conjunto, sin embargo, vino inmediatamente después del post de reacción a “El jefe” de Shakira.

“Este video se viralizo tanto que nosotros no pensamos que iba a influenciar (tanto), y que iba a llegar a los patrones… Nos desemplearon a los tres. Ahora estamos sin empleo y estamos buscando (otro)”, comentaron en otro video en TikTok.

“Este video trajo consecuencias en nuestro trabajo, nosotros lo hicimos sin saber que iba a ser así. Queremos que ustedes nos apoyen“, agregaron, haciendo un llamado a replicar el post.

Entre los comentarios de este, los usuarios ya están en campaña para que Shakira se pronuncie al respecto. Por mientras, Los Panas -fiel a su costumbre- han seguido publicando videos, ahora con la temática del despido como eje.

“El jefe”, que ha conquistado radios hispanoamericanas a días de su lanzamiento, es el debut de la artista colombiana en la tendencia mundial de los corridos mexicanos.