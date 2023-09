La cantante tropical Paula Rivas marcó esta semana un importante hito internacional: se convirtió en la primera artista chilena del género en convertirse en rostro de la campaña Equal de Spotify, logro que la llevó a debutar en las célebres pantallas del Times Square de Nueva York.

Se trata de un programa de la plataforma digital dedicado a la visibilización del trabajo femenino en la industria musical en pro de la igualdad de género.

Este nuevo logro llega a la biografía de Rivas meses después de ser galardonada en los Premios Pulsar 2022, en las categorías “Mejor Artista Tropical” y “Artista del Público”.

Dichas loas son cosecha de su sexto álbum en 13 años de carrera: “Mariposa”, que la posicionó con una de las figuras influyentes de la escena tropical. Procedente de La Pintana, Rivas hoy ostenta el cetro de “La Reina de la Cumbia Chilena”. Y prueba de ello son sus exitosas colaboraciones con nombres como Santaferia y Rodrigo Tapari, entre otros.

Para esta edición de Equal, la pintanina presentará dos canciones “que representan el poder de la mujer frente al hombre en cuestiones del amor”, señala un comunicado de su equipo.

“Por un lado, estará su nuevo lanzamiento, ‘Ahora vienes a llorar’, en el cual habla de un hombre que engañó a su pareja, fue infiel y cuando vio lo que perdió, se arrepintió de lo sucedido, mientras que la mujer empoderada se olvida de él para estar con una persona que sí la valora”, agrega.

“También la playlist incluirá el título ‘Como yo ninguna’, una de las canciones más representativas de su último álbum, donde transmite la mirada de una mujer que asegura que, a pesar de que pase el tiempo, su antiguo amor no encontrará otra chica como ella”.

Paula Rivas: “Mi única estrategia es creer en mí, en mi voz”

“Desde La Pintana al Times Square de Nueva York. Women at full volumen!!”, escribió Paula Rivas en Instagram, donde compartió imágenes de su debut en la plaza neoyorkina.

“Recuerdo como si fuese ayer cuando comencé a cantar y le pedía a mi tata, QEPD, que me presentara para salir a un inventado escenario (living) y yo salía detrás de una cortina con 5 años de edad… Ya venía conmigo el sueño de ser artista”, señaló en el post.

“Desde ese entonces, no me he separado de la música. Siempre he escuchado a mi corazón, que me ha llevado por el camino más largo… Ese que solo sabe del trabajo arduo y de mantenerse firme contra toda duda. Y bien! Pues cada lagrima, cada decepción, cada puerta cerrada, hoy las veo reflejadas en este gran hito… Lo gané YO!”, agregó.

“Mi única estrategia… Hacer noticia por mi música, creer en mí, en mi voz, en mi talento y no escuchar ningún ruido externo… Transformación que me llevó a la metamorfosis más hermosa de mi vida”, apuntó.