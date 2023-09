La cantante colombiana Shakira recibió un reconocimiento a su carrera este martes en la gala de los MTV Video Music Awards (VMA) en Nueva Jersey (EE.UU.) y se lo dedicó especialmente a sus seguidores latinos de todo el mundo.

La intérprete de “Hips don’t lie” hizo historia al convertirse esta noche en la primera artista sudamericana en recibir el “Michael Jackson Video Vanguard Award”, uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé, según anunció el canal de música.

Primero dio las gracias a MTV, canal musical que dijo la ha acompañado desde los 18 años; después enumeró a una serie de colaboradores que han apoyado su “historia visual”, y finalmente se dirigió a un grupo más cercano a su corazón: sus hijos y sus fans.

“A mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome, y hacen sentir a mamá que puede hacerlo todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército, ayudarme en todas las batallas”, declaró, en inglés.

“Esto es para ustedes, mi gente latinoamericana, dentro y fuera de este país: gracias por inspirarme, darme fuerza y ganas de seguir adelante“, terminó, con una gran sonrisa y alzando el premio dorado en el puño.

