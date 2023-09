Valentín Trujillo, más conocido como el “Tío Valentín”, fue elegido como la Persona Mayor Destacada 2023 por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile (Sggch).

Así lo informó el organismo a través de sus redes sociales, con un video donde habla el destacado pianista nacional.

Según indicó la Sggch, “a través de una votación en línea, los integrantes de nuestra SGGCH reconocieron en el músico de 90 años su vasta y multifacética trayectoria como pianista, compositos, arreglista y director de orquesta”.

Valentín Trujillo dijo estar “muy agradecido por este premio” y, fiel a su estilo, cerró con una hermosa tonada.

El galardón se le entregará el próximo 29 de septiembre, en el marco del XXVII Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología de Chile “Inclusión sin límites”, el que se realizará de manera online y presencial en el Centro de Convenciones CentroParque de Las Condes, el 28 y 29 del mismo mes.

“Tío Valentín” y el premio que le negaron

El “Tío Valentín” cumplió 90 años en mayo de este 2023. Gracias a su larga y destacada trayectoria, fue nominado al Premio Nacional de Artes Musicales en 2022, sin embargo, no lo recibió.

Esto causó la molestia del artista nacional, quien este año dijo que no cree que se vuelva a postular para recibir dicho galardón.

“Me siento totalmente realizado. Puedo decir que soy en este momento un hombre muy feliz. Soy reconocido por todos ustedes, menos por el Premio Nacional”, señaló este año en una entrevista con Canal 9.

El pianista agregó que “Cuando ya un hombre con tanta trayectoria como en el caso mío, se le niega la posibilidad de un premio que dicen que lo merecía. Y mi trayectoria y mi historia tan viva, tan presente y tan actualizada, porque yo no me he retirado de la música y no me voy a retirar”.