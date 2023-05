Valentín Trujillo, conocido también como “Tío Valentín” o “Maestro Valentín” cumplió esta semana 90 años y una larga trayectoria musical por la que fue presentado como aspirante al Premio Nacional de Artes Musicales en 2022, el cual no recibió. Ahora, se refirió a este galardón.

El pianista, compositor, arreglista y director de orquesta chileno, apuntó a que no fue reconocido con el premio a pesar de sus más de 70 años de trayectoria y manifestó que posiblemente no volvería a postularse para recibirlo.

“Me siento totalmente realizado. Puedo decir que soy en este momento un hombre muy feliz. Soy reconocido por todos ustedes, menos por el Premio Nacional“, comentó en conversación con Canal 9 la mañana de este miércoles.

“Cuando ya un hombre con tanta trayectoria como en el caso mío, se le niega la posibilidad de un premio que dicen que lo merecía. Y mi trayectoria y mi historia tan viva, tan presente y tan actualizada, porque yo no me he retirado de la música y no me voy a retirar”, agregó.

En la misma línea, bromeó con que su retiro de la música no se dará por ahora, “salvo que el público me retire. Cuando ya las condiciones de un anciano de 90 años, 95 años no lo permitan. Ahí sería el momento de retirarme”.

Asimismo, aclaró que no fue él quien se presentó para el premio. “Yo no aspiré, me presentaron. No me lo dieron, pero yo soy un hombre de una sola cachetada, no soy como Cristo que puso la mejilla, yo con una pura cachetada quedo. No me presento más“.

También dijo: “si vieron que yo no tenía las condiciones y los atributos para ese premio, ya. Así será. Pero a cambio de eso tengo el cariño de miles de personas“, concluyó.