Charly García fue hospitalizado en Buenos Aires tras acudir por un chequeo médico, este sábado. Los médicos decidieron internarlo para hacerle más exámenes luego de que no lo encontraran en buen estado de salud. No obstante, la prensa trasandina informa que está "fuera de peligro".

El músico Charly García (71) permanece hospitalizado en Buenos Aires, tras acudir la mañana de este sábado a realizarse un chequeo médico.

Según detalla Clarín, García se encuentra “fuera de peligro”, pero en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento decidieron hacerle más exámenes.

De momento se desconocen detalles del estado de salud del músico, pero la periodista Ángeles Balbiani precisó en el canal A24 que los médicos no encontraron tan bien a García, por lo que prefirieron que se quedara internado para determinar los pasos a seguir.

“Si bien está fuera de peligro, decidieron que Charly se quedara para no moverlo demasiado y que no tenga que hacer demasiadas visitas al médico en los días que siguen. La realidad es que no están tranquilos hasta que no tengan los resultados. Una vez que los tengan, sabrán si se va a quedar a dormir o no en el sanatorio o si va a volver a su domicilio”, comentó la profesional, según Infobae.

En concreto, la decisión fue “adelantar chequeos porque no lo encontraron en buen estado”.

La situación preocupa a sus fanáticos, quienes siguen de cerca la noticia. El hecho recuerda lo ocurrido en junio, cuando el periodista Esteban Trebucq difundió que el entorno del artista estaba preocupado porque este casi no hablaba ni caminaba, lo que terminó siendo una noticia falsa.

Nuevo álbum de Charly García

De acuerdo a Infobae, desde hace algunos años el músico pasa gran parte de su tiempo en su departamento, realizando al menos dos de sus actividades favoritas: haciendo música y viendo películas.

En tanto, Clarín recuerda que Charly García consiguió las autorizaciones legales para publicar su nuevo disco, La lógica del escorpión. Si bien el artista aún no entrega el arte de la tapa ni la grabación en sí, se espera que el álbum salga dentro “de muy poco tiempo”.