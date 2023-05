El músico y compositor británico, Roger Waters, anunció una nueva visita a Chile para realizar un concierto en el marco de su gira de despedida, luego de 5 décadas de carrera musical, para el cual ya se anunció la fecha de venta y valor de las entradas.

El ex integrante de la banda Pink Floyd ha tenido 5 visitas a suelo nacional, y ahora se presentará en el marco del tour ‘This is not a drill’.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Roger Waters en Chile?

Durante la jornada de este viernes 5 de mayo, se anunció en nuevo concierto de Roger Waters en Chile. “¡Wow! ¡Mi primera gira de despedida!”, escribió el músico en su red social para anunciar el evento.

Según lo informado, la presentación del ex Pink Floyd será el próximo 25 de noviembre, mientras que lugar escogido para el show, será el Estadio Monumental, en la región Metropolitana.

El concierto de Roger Waters en Chile se enmarca en el tour mundial ‘This is not a drill’, que también lo llevará a otros países de Sudamérica, como Argentina y Uruguay.

¿Dónde y cuándo comprar las entradas y qué precio tienen?

Las entradas para el concierto de Roger Waters en noviembre en Chile se comenzarán a vender a partir del martes 9 de mayo a las 11:00 en formato de preventa por medio de Ticketmaster, con un 20% de descuento.

La venta general, en tanto, será el jueves 11 de mayo a partir del mismo horario.

En cuanto a los precios de los tickets para el show del artista, los más baratos tienen un valor de poco más de $50 mil, mientras que los más caros rozan los $400 mil.