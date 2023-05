A través de un mensaje publicado en redes sociales, la legendaria banda inglesa The Cure confirmó su segunda visita a Chile, la cual ocurriría este 2023.

“2023 en Argentina : Brasil : Chile : Colombia : Mexico : Paraguay : Peru : Uruguay”, se leyó la tarde de este miércoles en el perfil en Twitter de Robert Smith, líder y vocalista de The Cure, quien días atrás ya había advertido su retorno al continente.

“Resolver las negociaciones está tardando un poco más de lo que pensábamos. Más detalles cuando existan”, añade el mismo mensaje sobre las inminentes fechas y coordenadas de la gira sudamericana.

Semanas atrás, a través de la misma plataforma, el compositor ya había anunciado que la gira Shows Of A Lost World 2023 arribaría a Latinoamérica este año luego que trascendieran diversos rumores al respecto.

De acuerdo al tweet difundido entonces por el vocalista, la agrupación se iba a presentar en México y “7 siete de los 12 Estados soberanos de Sudamérica”. Allí, también se informaba que las coordenadas de los shows serían ratificadas a fines de abril.

El regreso de The Cure a Chile se concretará a más de 10 años de su debut en los escenarios locales. En abril de 2013, Smith y los suyos se presentaron ante más de 60 mil personas en un repleto Estadio Nacional, en un concierto que se extendió por tres horas.

2023 IN ARGENTINA : BRASIL : CHILE : COLOMBIA : MEXICO : PARAGUAY : PERU : URUGUAY… BUT SORTING OUT THE DEALS IS TAKING A BIT LONGER THAN I THOUGHT IT WOULD… MORE DETAILS WHEN THEY EXIST… ONWARDS X

