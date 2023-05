El líder de este proyecto de “Opera Metal” conversó hace algunos días con BioBioChile sobre esta regreso a Sudamérica, adelantando detalles de lo que los fans chilenos podrán ver.

Si bien Avantasia tiene un nuevo álbum bajo el brazo llamado A Paranormal Evening with the Moonflower Society, Sammet aclara que su show estará basado en los grandes éxitos de la agrupación.

La recepción de este nuevo trabajo, los artistas que lo acompañarán en el concierto, su opinión sobre el streaming y un eventual regreso de Edguy son algunos de los temas en los que el talentoso músico ahonda en esta entrevista.

-¿Qué tipo de reacción has percibido por el nuevo álbum A Paranormal Evening with the Moonflower Society, no solo entre los fanáticos sino también por parte de la crítica?

Tengo la sensación de que ha sido muy bien recibido aunque, ya sabes, he estado en el negocio durante 31 años, empecé a una edad temprana, y desde el inicio me di cuenta que a algunas personas les encantará, a algunas personas no les importará y algunas personas lo odiarán. Pero estoy muy, muy feliz con la reacción, y lo que es aún más importante, estoy muy feliz con el álbum.

El tema es la reacción del público. Realmente no podría responder bien porque acabamos de tocar el verano pasado, con algunos shows en festivales y esta es una gira de aniversario retrasadoa, así que no hemos tocado demasiadas canciones del nuevo álbum todavía.

En Sudamérica, y en Chile, por ejemplo, no nos centraremos en el nuevo álbum sino que tocaremos lo mejor de nuestro repertorio porque siento que este es el período de aniversario de Avantasia. Es el vigésimo aniversario que me fue robado, en cierto modo, por el covid.

No he tocado en Chile y Sudamérica hace mucho tiempo. Son cuatro años así que no quiero tocar el nuevo álbum como si fuera parte de una nueva gira. Quiero tocar lo mejor del set y celebrar la historia de Avantasia, pero también quiero tocar material nuevo así que lo incluiremos de alguna manera.

Volviendo a la pregunta, realmente no puedo juzgar bien cómo los fans han recibido el álbum. Tengo la sensación que ha gustado mucho pero el futuro lo dirá. Si tocamos siete canciones del nuevo álbum dentro de diez años, creo que funcionó muy bien.

Si tocamos una y la gente dice: ¿es un cover, es una canción ocasional o es una canción nueva? Si la gente dice eso sobre el nuevo material en diez años significa que probablemente no envejeció muy bien.

-¿Qué canciones del nuevo disco crees que se mantendrán en el setlist de Avantasia dentro de 10 o 15 años?

Eso siempre depende de quién estará de gira conmigo en 10 o 15 años. Si Ralph Scheepers estará allí, The wicked rule The night será un clásico. No hay mucha gente que pueda cantar esa canción porque es terriblemente difícil. Probablemente tocaremos eso en Chile en Santiago porque Ralph se unirá a nosotros.

Creo que Paper Plane es una canción increíble. Creo que Motown Society es una canción increíble. Y también creo que el tema de apertura es una canción increíble, pero es muy extraña. Las canciones extrañas que son hermosas generalmente se vuelven obscuridades que los fanáticos acérrimos realmente aman y la audiencia en general piensa: ¿Qué diablos es esto? Y creo que ese es uno de esos tipos de canciones.

También tenemos una canción que es similar, The Toy Master, en la cual participa Alice Cooper. También es un tema que las radios de rock dirían “qué extraña canción con una construcción también extraña” aunque los amantes de la música digan “qué gran canción”.

No podría decir si ese tipo de temas funcionarán en el largo plazo o no pero creo que no me avergonzaré de ninguna de esas canciones en diez años.

-¿De dónde sacas la inspiración para crear nuevo material?

Disfruto lo que hago y realmente no me fuerzo a mí mismo. No digo, “Oh, tengo que sacar un nuevo álbum. ¿Que voy a hacer?”. Sé que algunos músicos realmente tienen que esforzarse a sí mismos para ser creativos. Cuando no tengo una racha creativa, simplemente no lo hago.

No me siento al teclado cuando no estoy creativo pero a veces pienso que la creatividad tiene que ver con tu propio impulso de dejar salir algo. Eres tu, estás procesando algo. Hay un pensamiento. Hay un miedo. Hay un sentimiento inquietante, de ira o siempre hay una emoción que debe abordarse, que debe dejarse salir. Y lo hago con la música.

Creo que eso es lo que me mantiene hacia adelante pero también el amor por lo que estoy haciendo. La emoción que siento al escuchar a Geoff Tate cantar una canción mía y escuchar Scars por primera vez con la voz de Geoff me hace decir: “Eso es increíble”. Es una canción perfectamente cantada por Geoff.

Eso es lo que me impulsa, es el amor por lo que hago. En el negocio de la música de hoy, tienes que tener mucho cuidado de no dejar que otras personas arruinen tu inocente amor por la música y por la creatividad porque siempre hay mucha gente que dice “oh, no encaja la canción en los tiempos” o “no se ajusta a la tendencia actual”.

A veces en las redes sociales estás en contacto directo con los fans y algunas personas dicen “oh, tu nuevo material es una mierda”. Y creo que el secreto para no volverte loco y amar lo que haces es ignorar la negatividad que otras personas te están lanzando y simplemente recordarte a ti mismo: “qué bendición es tocar de forma independiente la música que amas sin importar cuál es la moda de la semana”.

No importa lo que la gente espera, eso hay que olvidarlo por un tiempo. Y luego, si creas algo que amas, también existe la posibilidad de que a otras personas les encante. Y esa es la actitud que trato de mantener para mí y por eso lo disfruto tanto como lo hice el primer día.

-El arte del nuevo álbum me recuerda a ciertos videojuegos que mezclan el entretenimiento con un toque de terror como Hollow Knight. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de trabajar en la música de algún videojuego?

No, no… el único videojuego que juego es FIFA 23. Una vez traté de probar un juego de rol medieval, no sé cómo se llaman este tipo de juegos, pero era sobre la Edad Media y tú eras un caballero. Lo probé media noche.

Trataba de dejar el pueblo en el había comenzado y los guardias me mataban. Robé una manzana y me mataron por hacer eso y también me mataron por hablar con las mujeres equivocadas jaja.

Sentí que tenía que leer un maldito manual de 800 páginas antes de poder comenzar el juego. Sí, eso no es para mí. Soy más una persona de Pacman, así que nunca probé un videojuego. Jugué algunos títulos pero era una época diferente. Jugué el Mansión Maniac y ese tipo de cosas.

-Entonces eres más de la vieja escuela. De hecho, has dicho que eres un aficionado a la música en formato tradicional, como el disco. ¿Qué opinas sobre cómo el streaming ha cambiado la industria de la música?

La mayoría de las personas y la generación más joven ven la música como algo que simplemente se reproduce de fondo y algunas personas realmente se preocupan por eso. Pero todo el sistema se basa en un efecto rápido. Si te pagan, si alguien aguanta tu sonido por 40 segundos o algo así, y luego cuenta como que la gente ha escuchado tu música, no importa si dura 12 minutos o 40 malditos segundos.

Es como si tuvieras que llegar instantáneamente a alguien o sino la gente no tendrá tiempo para ti. Y eso es algo un poco triste. Creo que eso está impulsado por la idea del streaming donde todo tiene que estar en listas de reproducción.

La mayoría de los oyentes, los oyentes convencionales, son muy antiartísticos. Es tan malo y aterrador. Pero, al mismo tiempo, la gente puede escuchar tu música con solo hacer clic en un botón. La gente descubre música que de otro modo no habrían descubierto. Todo son pros y contras. No estoy seguro de lo que puedo pensar al respecto, pero con seguridad, sé que no lo detendré. Y tengo que ver cómo puedo utilizar todo el sistema.

-Fuiste una parte importante para que Michael Kiske regresara a Helloween pero ahora no podrá cantar en Avantasia. Es un poco irónico, ¿no?

Sí, sí. Bueno, así es la vida, ¿no? Digo, la vida es irónica. La gente está inventando bombas que luego se disparan a sí mismos o se matan a sí mismos, entonces. La vida es irónica, pero realmente, realmente me encanta el hecho de que Michael esté de regreso en Helloween. Ahí es donde pertenece.

Él es mi amigo, estaba disponible para lo que pueda hacer con Avantasia en el estudio pero nuestra amistad no se limita a lo musical. Empezó con una colaboración musical, pero no se limita a eso. Y desde el fondo de mi corazón, estoy feliz de que él esté en Helloween, aunque eso significa que, por supuesto, ya no está tan disponible.

Además, a su management no le gusta. Su management por lo general dice “no, no, no, esto no lo va a hacer”. Son un poco así, pero ya sabes que para eso está el management. Por eso no tengo uno porque normalmente arruino todo para todos y es por eso que no tengo uno jaja. Está todo bien como está y estoy feliz. Como fanático de Helloween, soy el más feliz del mundo.

-¿Qué pueden esperar los fanáticos chilenos del show de Avantasia en Santiago?

Un excelente setlist. Como mencioné, no nos limitaremos al nuevo álbum. Tocaremos algunas cosas nuevas, pero es una celebración de la historia de Avantasia. Estaremos con Eric Martin, Ronnie Atkins, Bob Catley, Ralf Schepers, Adrienne Cowan, Herbie Langhans y todos los habituales. Tengo muchas, muchas ganas de hacerlo. Y la gente puede esperar un gran espectáculo, grandes canciones, ojalá que estén la mayoría de sus favoritas.

Va a ser un espectáculo con muchos cantantes que normalmente no llegas a ver. Y por eso será un evento único y estoy deseando que llegue la hora.

-¿Hay alguna posibilidad de ver algo nuevo de Edguy en el futuro?

No tengo idea realmente. Si ocurre, no estoy seguro si será un álbum. Tengo que decir que en el pasado, en los últimos años, no estaba la unidad que solía haber. Nos queremos, nos llevamos bien y a veces hablamos por teléfono, nos enviamos e-mails y nos saludamos para las navidades y cumpleaños.

Hablé con Dirk Sauer durante dos horas, quizás hace unas dos semanas, por teléfono. Hablamos tal vez cada diez días o dos semanas por teléfono. No está mal pero en este momento todos están haciendo sus propias cosas pero creo que hay una posibilidad. Realmente lo creo pero no puedo prometer nada en este momento porque si lo dijera, la gente inmediatamente comenzaría y diría: “Oh, Tobias dijo algo. Oh sí, en ocho meses algo va a pasar”.

No, ahora mismo no hay ningún plan. Pero no veo ninguna razón por la que no debamos intentar otra gira o algo así. Simplemente no veo que un álbum suceda pronto, o no sé si alguna vez vamos a hacer un álbum nuevamente. Ahora mismo no tengo ni idea, pero eso no quiere decir que no. Es solo que ahora mismo no pienso en ello.