Ya circula en plataformas digitales el sencillo “Mi exxx”, fruto de la alianza entre los cantantes Wisin y Anuel AA que ha levantado suspicacias sobre la inspiración de su letra, que muchos relacionan a una de las exparejas del segundo: Karol G.

“A veces cuesta más perdonar que pedir perdón… / Y aquí yo sigo escribiéndote un poema en cursivo / En una carta que tiene tu nombre al la’o del mío / Te llené la casa de flores 100 veces y no doy contigo / Si va’ a llorarme muerto, ¿por qué no me amas vivo?”, canta Anuel en una de sus intervenciones.

Luego, continúa: “Baby, yo te extraño / Me muero de las ganas de verte y tu recuerdo me hace daño / Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño / Yo sé que todo esos bellaqueos no se olvidan solo por un simple engaño / No me trate’ como extraño”.

Según algunos fans del cantante, se trata de la tercera canción encadena que Anuel habría dedicado a “La Bichota” luego de “Más Ri*a que Ayer” y “Triste Verano”, aunque hay otros que también la vinculan a su exesposa, Yailín.

Con Yailín, “La más real”, Anuel se convirtió en padre en marzo pasado. Su relación, justamente, comenzó tras el quiebre entre la voz de “Bandolera” y Karol G.

Los rumores y análisis líricos comenzaron luego que la colombiana publicara junto con Shakira la canción “TQG”, donde también se hace alusión a su pasado amoroso.

A menos de un día de su publicación, el videoclip de “Mi exxx” ya entró entre las tendencias locales de YouTube, donde hasta el cierre de esta publicación se encumbraba en el puesto 10.