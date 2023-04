María Becerra es una de las principales figuras de la música urbana trasandina y este domingo 2 de abril se reencontrará con el público chileno para presentar su gira “La nena de Argentina” en el Movistar Arena.

Con sus más fanáticos ya compartió al aterrizar en el aeropuerto de Santiago y en el Hotel Regal Pacific, donde se está hospedando. Pero, según comentó, su vínculo con el país es algo previo al inicio de su carrera.

“La mamá de mi abuela era chilena, o sea mi bisabuela. Y mi abuela lógicamente tenía acento chileno. Cada vez que me nombran a Chile como que tengo mucho amor. También Belén, mi mejor amiga es chilena. Y cada vez que vengo acá me tratan con mucho amor, siempre son muy dulces, muy respetuosos. Me encanta el acento que tienen”, comentó.

Además de éxitos como “High” y “Automático”, la argentina de 23 años cuenta con populares colaboraciones con Tini (“Miénteme”), J Balvin (“Qué más pues?”), Camila Cabello (“Hasta los dientes”) y Zion & Lennox (“Berlín”). Ahora, en sus planes está trabajar con artistas chilenos.

“Tengo muchas ganas de hacer una canción con Cris MJ, me gusta mucho Standly, también. Creo que son dos chicos que la están rompiendo y además me parecen unos divinos, los dos son re buenas personas, re lindos valores, así que me encantaría hacer una canción con ellos”, adelantó.

¿María Becerra, Prince Royce y Lola Índigo juntos en Chile?

La visita de María Becerra coincide con la presencia en el país de dos artistas extranjeros con los que ha colaborado, por lo que serán parte del show en el recinto del Parque O’Higgins. Uno es el estadounidense Prince Royce, con quien grabó “Te espero”, y la española Lola Índigo, con quien compartió en “Diskoteka” y el remix de “High”.

“Me enteré de que ellos estaban acá. Prince está por La Voz (CHV), si no me equivoco, y Lola está porque justamente da un show. Yo tengo canciones con ambos. Son mis amigos, hay buena relación, hay confianza. Entonces, fue como ‘qué onda, me gustaría que cantes, a ver si tu equipo está ready, si tenés la fecha libre’. Por suerte los dos estaban desocupados y podían asistir al show, así que feliz”, explicó.

Consultada si tiene interés por debutar en el Festival de Viña del Mar, indicó que “obviamente. Yo creo que la mayoría de los artistas tenemos como una meta tocar ahí”. Supo de las gaviotas recibidas por Tini, Emilia y Nicki Nicole, por lo que “me parece muy lindo que desde un festival tan grande estén dando esa oportunidad y esos reconocimientos”.