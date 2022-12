En una distendida conversación con el dúo Wet Leg, Hayley Williams, vocalista de Paramore, explicó por qué no suele tocar guitarra en los shows de su banda.

En diálogo con el dúo femenino Wet Leg para el podcast The Face, la vocalista de Paramore, Hayley Williams, confesó que “no se atreve” a tocar la guitarra en los shows del grupo debido a los comentarios sexistas que podría recibir.

“Creo que para nosotras una de las cosas más difíciles, o más irritantes de ser mujeres, son probablemente los comentarios estúpidos en Internet como: ‘oh, está sosteniendo esa guitarra pero en realidad no la está tocando”, comenzó diciendo Rhian Teasdale, vocalista de Wet Leg.

“Cuando simplemente no estoy usando mi guitarra, pero luego necesito tocarla en el coro o algo así, siempre habrá un comentario como: ‘Las chicas no deberían tocar guitarra’… ¡Y eso es tan anticuado! Pero todavía está ahí! Y lo odio tanto. Es muy frustrante”, reconoció.

Ante el comentario, la voz de Paramore complementó: “Conozco bien a esas personas, y yo ni siquiera toco la guitarra en el escenario. Ni siquiera me atrevo, porque me encanta tocar la guitarra, pero no sé si podría con eso”.

“Simplemente odio que la gente, incluso, necesite señalarlo”, aseguró Williams. “Realmente ni siquiera pienso en mi género cuando tocamos. Simplemente no es parte. Estoy tratando de inclinarme hacia la feminidad y empoderar esa parte de mí en esta etapa de mi carrera, pero: ¿alguna vez te subes al escenario y te sientes ‘otra’? Sólo te sientes como esta cosa alienígena que es poderosa y hermosa”, reflexionó Hayley Williams.

Hester Chambers, la otra mitad de Wet Leg, agregó: “Es algo aterrador. Cuando solo somos nosotras mismas en nuestra habitación, no pienso en eso en absoluto. Pero cuando tienes un concierto y una audiencia, te vuelves un poco hiperconsciente (de ser mujer)”, dijo.

El próximo domingo 5 de marzo, Paramore se presentará en Santiago de Chile a semanas del lanzamiento de “This Is Why”, su nuevo álbum de estudio. El show se realizará e Movistar Arena y ya agotó sus entradas.