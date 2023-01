La tarde de este miércoles se informó el fallecimiento de Jeff Beck, reconocido guitarrista británico que fue una pieza clave en el rock de los 60 y 70. Ahora, Ozzy Osbourne, ex vocalista de Black Sabbath, lamentó su pérdida.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram que el también conocido como ‘Príncipe de las tinieblas’ dejó un mensaje de despedida a su colega del género.

“No puedo expresar lo triste que estoy de escuchar de la muerte de Jeff Beck. Qué terrible pérdida para su familia, amigos y muchos fans”, escribió el artista.

Ozzy Osbourne y Jeff Beck además habían colaborado hace poco para el álbum más reciente en solitario de “el príncipe”, llamado Patient Number 9, que fue lanzado el 9 de septiembre de 2022.

“Fue un honor haber conocido a Jeff y un honor increíble haberle hecho tocar en mi álbum más reciente, Patient Number 9. Lo recordaré con cariño. Larga vida a #JeffBeck“, concluyó.

El deceso del reconocido artista fue confirmado a través de un comunicado que publicaron sus cercanos en sus redes sociales oficiales.

“En nombre de su familia, con profunda y profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer“, detallaron.

Al momento no se han revelado más detalles del deceso, aunque sus cercanos solicitaron privacidad y respeto. “Su familia pide privacidad mientras procesan esta tremenda pérdida”, dice el comunicado.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv

— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023