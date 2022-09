La banda estadounidense Guns N’ Roses anunció un box-set que recopila sus exitosos discos “Use Your Illusion I” y “Use Your Illusion II”, junto a material inédito de ambos trabajos.

Se trata de una colección que reúne 97 pistas con motivo de los 31 años del lanzamiento de ambos álbumes, incluida una versión en vivo de “You could be mine” que ya debutó en plataformas de streaming.

En total, serán 63 pistas adicionales además de las canciones remasterizadas de la reedición, que a su vez estará disponible en diferentes formatos y fórmulas: Super Deluxe de siete CDs + Blu-ray; Super Deluxe de doce LPs + Blu-ray; ediciones de lujo de dos CDs de Use Your Illusion I y II por separado; y versiones estándar de 1 CD y 2 LP’s de Use Your Illusion I y Use Your Illusion II por separado.

El lanzamiento del box-set está programado para el próximo 11 de noviembre, semanas después del concierto que ofrecerán en Santiago en su reencuentro con la audiencia local.

Guns N’ Roses se presentará en el Estadio Nacional el próximo 5 de octubre, en un show que en marzo pasado agotó todas sus entradas disponibles en sólo cuatro días.

El tour, sin embargo, no ha estado exento de problemas: en julio pasado el grupo tuvo que suspender su concierto en Glasgow a raíz de problemas de salud de su vocalista, Axl Rose, quien evidenció en vivo dificultades con su voz.

En Chile, la gira mundial “We´re F´N Back!” (que cuenta con parte de la formación clásica de la banda, con Duff McKagan, Slash y Axl Rose), tendrá como show de obertura a Molotov.