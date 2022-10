Controversia y debate causa la última lista publicada por la célebre revista estadounidense Rolling Stone, esta vez dedicada a los 50 mejores álbumes conceptuales de todos los tiempos.

Entre las sorpresas iberoamericanas del hito, destaca el décimo puesto que alcanzó “El mal querer” (2018), el disco que lanzó a la española Rosalía al estrellato mundial, así como la aparición del colombiano J Balvin en el escalón 43 con “Colores”.

El ránking lo encabeza Kendrick Lamar con “Good Kid, M.A.A.D. City” (2012), título que es descrito como un “salto a la madurez del artista, con un rango cinemático comparado con justicia con Scorsese o Tarantino”. El segundo lugar, por su parte, es para “American Idiot” (2004) de Green Day, mientras que el tercero fue de “The Wall” de Pink Floyd (1979).

En orden correlativo, del cuarto al décimo puesto, siguen “Only Built 4 Cuban Linx…” (1995) de Raekwon; “Tommy” (1969) de The Who; “Exile in Guyville” (1993) de Liz Phair; “2112” (1976) de Rush; “The Black Parade” (2006) de My Chemical Romance, “In The Wee Small Hours” (1955) de Frank Sinatra y “El mal querer” de Rosalía.

La clasificación ha sido anunciada como “arriesgada” por agencias internacionales, y causa debate por estas horas a raíz de la ausencia de álbumes canónicos como “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” (1967) de The Beatles en el top ten (el disco alcanzó el onceavo puesto).

“The Rise And Fall of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars” (1972) de David Bowie, por ejemplo, figura en el número 13.

Otros álbumes relativamente recientes que entraron en la lista fueron “The ArchAndroid” (2010) de Janelle Monáe, que aparece en el duodécimo lugar; “Lemonade” (2016) de Beyoncé, en el décimo quinto; y “Map Of The Soul: 7” (2020) de la “boy band” surcoreana BTS, en el vigésimo quinto.

Los 20 primeros álbumes:

1- Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D City (2012)

2- Green Day – American Idiot (2004)

3- Pink Floyd – The Wall (1979)

4- Raekwon – Only Built 4 Cuban Linx … (1995)

5- The Who – Tommy (1969)

6- Liz Phair – Exile In Guyville (1993)

7- Rush – 2112 (1976)

8- My Chemical Romance – The Black Parade (2006)

9- Frank Sinatra – In The Wee Small Hours (1955)

10- Rosalía – El Mal Querer (2018)

11- The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967)

12- Janelle Monáe – The ArchAndroid (2010)

13- David Bowie – The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972)

14- Radiohead – Kid A (2000)

15- Beyoncé – Lemonade 2016

16- Sly and the Family Stone – There’s A Riot Goin’ On

(1971)

17- Jackson Browne – Running On Empty 1977

18- The Who – Quadrophenia (1973)

19- Marvin Gaye – What’s Going On (1971)

20- Janet Jackson – Control (1986)