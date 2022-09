Un día como hoy hace 76 años nació Freddie Mercury, quien murió cuando solo tenía 45 dejando un gran legado musical de la mano de Queen, siendo “Bohemian Rhapsody” su obra maestra más recordada.

La canción fue compuesta íntegramente por el célebre vocalista de la banda británica, y fue tan importante en la historia de Mercury que incluso dio nombre a la película biográfica en su honor estrenada en 2018.

Una verdadera obra arquitectónica musical

Si conoces este tema sabrás que es una verdadera pieza “arquitectónica” musical, pues cuenta con varias secciones de diferentes estilos que se unen perfectamente en una única obra.

Bohemian Rhapsody comienza con una introducción a capela, seguida de una balada, un solo de guitarra, una parte operística, una sección de rock y luego retorna a la balada en su fase final.

“La arquitectura de Bohemian Rhapsody es consciente y ostentosamente barroca. Es rica en adornos, detalles curiosos, ocasionalmente con influencias marroquíes. También es poderosa, a veces mareadora, cambia de registros y tiene una emotividad lacrimosa que es casi imposible de resistir”, señaló en 2011 a la cadena británica BBC Matthew Beaumont, académico del University College de Londres.

¿De qué trata Bohemian Rhapsody?

Hay varias creencias y teorías sobre de qué trata Bohemian Rhapsody. Que se refiere la lucha del cantante contra el VIH (lo que es imposible porque Mercury se enteró de que portaba el virus muchos años después), que habla sobre su homosexualidad, que únicamente describía la historia de un libro, que cuenta la historia de un crimen inventado, son algunas de estas.

No obstante, la verdad es que Freddie nunca explicó bien su significado y solamente dijo que era la suma de muchas tonterías que rimaban y sonaban bien con música.

Hay quienes aseguran que al igual que la canción Killing an arab de The Cure, está basada en la novela de Albert Camus, El Extranjero, la cual describe a un joven que confiesa un asesinato que cometió por un impulso y es condenado a pena de muerte.

Otros se inclinan por la teoría de que Mercury quería dejar a su novia por 7 años, Mary Austin, para tener una pareja masculina.

Precisamente, este último planteamiento es el que sostiene el letrista musical Tim Rice, quien trabajó con Freddie en el álbum Barcelona. Teoría que también confirma la biógrafa de Mercury, Lesley-Ann Jones.

Letrista y biógrafo confirman la teoría sobre el significado de Bohemian Rhapsody

Rice concedió una entrevista al diario británico Daily Mail, donde indicó que estaba seguro de que la letra trataba sobre la “salida del armario” del célebre vocalista. “Es bastante obvio para mí”, señaló.

El músico aseguró que la frase “Mamá, acabo de matar a un hombre. Le he puesto una pistola en la cabeza, he apretado el gatillo y ahora está muerto” (que suena al comienzo del tema) significa que Freddie mató a su antiguo yo.

“Su vieja imagen, heterosexual, había muerto. Había destruido al hombre que intentaba ser y ahora era él mismo, intentando vivir con el nuevo Freddie”, indicó el compositor.

Y luego, cuando dice “Veo la pequeña silueta de un hombre” (en la parte de ópera), Tim cree que es evidente que se refiere a él mismo, siendo perseguido por lo que ha hecho y lo que es.

“Cada vez que escucho la canción pienso en él, tratando de quitarse de encima a una parte suya y abrazando a otra”, comentó el letrista.

Las afirmaciones de Rice coinciden con lo afirmado por Lesley-Ann Jones, quien escribió una biografía de Freddie Mercury. Según Daily Mail, Jim Hutton -la última pareja que tuvo el cantante y que murió en 2010- habría confirmado esto a Jones.

Jones asegura que Hutton le dijo: “Tenías razón. Freddie nunca iba a admitirlo públicamente, porque tenía que continuar con la farsa de ser correcto, para su familia. Pero lo hemos hablado muchas veces”.

El extraño segmento de ópera y su glosario

Uno de los segmentos más llamativos y enigmáticos del tema musical, es el de ópera, porque si bien se entiende que hay una especie de lucha entre el protagonista de la historia y quienes lo juzgan por el “crimen” que cometió, hay una serie de palabras extrañas.

En su traducción al español, aquel segmento dice lo siguiente:

“Veo una pequeña silueta de un hombre,

Scaramouche, Scaramouche, ¿Harás el fandango?

Rayos y centellas, me asustan mucho, mucho.

–Galileo– Galileo

-Galileo- Galileo

Galileo, Fígaro, magnífico.

Solo soy un pobre chico y nadie me quiere,

es solo un pobre chico de una familia pobre,

perdona su vida de esta monstruosidad.

Lo que fácil viene, fácil se va, ¿me dejarás irme?

Bismillah!

No, no te dejaremos ir. -¡Déjenlo ir!-

Bismillah!

No, no te dejaremos ir. -¡Déjenlo ir!-

Bismillah!

No, no te dejaremos ir. -¡Déjenlo ir!-

No, no te dejaremos ir. -¡Déjenlo ir!-

No, no te dejaremos ir. -¡Déjenlo ir!-

Ah, no, no, no, no, no, no, no, no.

-Oh, madre mía, madre mía- Madre mía déjame ir,

Belcebú tiene un demonio reservado para ti”

Pero, ¿qué significan cada una de estas extrañas palabras mencionadas? A continuación te las detallamos: