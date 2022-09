El festival RockOut 2022 confirmó a The Killers, LP, Molchat Doma, Miranda! y Fother Muckers, entre otros. El lugar escogido fue el Estadio Santa Laura.

La banda estadounidense The Killers regresará a Chile en el marco de la tercera versión de RockOut, festival que agendó fecha para el 10 de noviembre en el Estadio Santa Laura.

La visita se explica en el tour promocional de su último disco, “Pressure Machine” (2021), que compila un repertorio basado en los recuerdos de una comunidad oriunda de Nephi, Utah, ciudad donde también creció el vocalista Brandon Flowers.

El grupo lidera un cartel de artistas que completan LP, Molchat Doma, Miranda!, Fother Muckers, Las Ligas Menores y We Are The Grand.

Las entradas para RockOut 2022 se pondrán a la venta el martes 6 de noviembre a través del sistema Puntoticket. El detalle de valores y ubicaciones, aún no ha sido anunciado desde producción.

El arribo de RockOut coincidirá en el calendario con otro masivo evento capitalino: el festival Primavera Sound, cuya primera versión se realizará entre el 7 y el 13 de noviembre.

En el caso de los biolorrusos Molchat Doma, esta será su segunda presentación en el país en menos de un año. La agrupación, que ha conseguido popularidad por medio de TikTok, se formó en 2017 a partir de la reunión del vocalista Egor Shkutko, el guitarrista y tecladista Roman Komogortsev y el bajista Pavel Kozlov.

Algo similar ocurrirá con Miranda!, que se reencontrará con sus fans chilenos luego de una exitosa gira el semestre pasado y tras recibir el Premio Gardel al “Mejor Álbum Grupo Pop” por su disco “Souvenir” (2021).