El músico se defendió en tribunales luego de que lo acusaran de plagiar el coro de una canción llamada "Oh Why".

El cantante británico Ed Sheeran acabó en tribunales luego de que fuera acusado de presunto plagio de “Shape of You”, éxito que habría infringido los derechos de autor de la canción “Oh Why” de Sami Switch.

La acusación apunta a que el artista “tomó ideas prestadas” que luego incluye en sus canciones. “A veces lo reconoce, pero otras veces no”, apuntaron.

Según consignó la BBC, la voz de “Bad Habits” trata de forma diferente a los artistas famosos de otros no reconocidos a nivel internacional, asegurando que sólo le da reconocimiento a artistas como “Shaggy, Coldplay, Rihanna o Jay-Z”.

“Si fuesen esos músicos, hubiesen sido tratados de una manera muy diferente”, expuso el abogado de los demandantes.

Ante aquella acusación, Sheeran contestó con un rotundo “no”: “Esos ejemplos que puso son obviamente de artistas famosos, dos de ellos son gente con la que he compuesto canciones”, recordó.

El cantautor inglés también atacó a la acusación y opinó que si “el señor Sutcliffe hubiese hecho su trabajo”, hubiese constatado que hay “muchos” artistas desconocidos con los que acordó usar partes de sus temas.

La defensa de Ed Sheeran ante la acusación de plagio

Sheeran aportó varios ejemplos de artistas anónimos con los que acordó de antemano el uso de partes de sus creaciones, como cuando compuso, dijo, un tema para la popular serie de televisión Buffy the Vampire Slayer y reconoció la aportación de un “compositor desconocido”.

Prosiguió después a describir cómo compone canciones, ya que la acusación sostuvo que hay “pruebas abrumadoras” que demuestran que cuando escribió el sencillo “The Shape of You”, uno de sus grandes éxitos en 2017, su “proceso creativo implicaba recopilar ideas”.

“Cuando oigo un ritmo, oigo una canción y la melodía surge. Usted dice que hay pruebas abrumadoras, pero no estoy de acuerdo (…) Escribo muchas canciones y si no he escrito una canción en dos horas lo veo como un fracaso”, se defendió Sheeran.

De por sí, Sami Switch acusa que el artista copió una parte de su coro donde canta “Oh Why” repetidas veces, sonando parecido al “Oh I” de Sheeran en su hit de 2017.

Según consignó Sky News, luego el músico comentó estar “sorprendido” con la demanda, debido a que la parte de la canción acusada de plagio es “muy corta” y “consiste en nada más que un patrón pentatónico menor básico que se canta usando el palabras ‘Oh, I”.

En su evidencia escrita, Sheeran confesó que ve ambas canciones “completamente comunes”. “Aun así, si hubiera escuchado ‘Oh Why’ en ese momento, lo habría mencionado y tomado medidas para aclararlo”, apuntó.

Tras ello, volvió a recalcar que en su trabajo “siempre trato de ser completamente justo al dar crédito a cualquiera que contribuya a cualquier canción que escribo”, y que fue “escrupuloso al dar crédito”.

Escucha acá la canción “Oh Why” de Sami Switch

Este es el éxito de Ed Sheeran, “Shape of You”