A pocos días de que una banda de reggae de Florida (Estados Unidos) la demandara por el presunto plagio de “Levitating”, ahora Dua Lipa enfrenta una segunda acción judicial por parte de nuevos denunciantes, aunque por el mismo delito y la misma canción:

Esta vez, el documento fue presentado el 4 de marzo en la corte federal de Manhattan por los compositores L. Russell Brown y Sandy Linzer, quienes acusan a la británica-albanokosovar de copiar las canciones “Wiggle and Giggle All Night” de 1979 y “Don Diablo” de 1980, esta última popularizada en el Hispanoamérica por Miguel Bosé:

De acuerdo al documento, citado por el portal de Billboard, la melodía de apertura de “Levitating” es un “duplicado” de la melodía de ambas composiciones, que a su vez funcionan como un reflejo en inglés y español de una misma obra.

“Los acusados ​​han ‘levitado’ la propiedad intelectual de los demandantes”, escribieron los abogados de Brown y Linzer en la demanda, a modo de guiño. “Ellos entablan una demanda para que los demandados no puedan escapar de su infracción deliberada”, señalaron.

En el texto, a su vez, aseguran que mediante entrevistas la cantante “admitió que (la canción) deliberadamente emulaba épocas anteriores”, y que se inspiró en música anterior para crear un sonido “retro”.

“Al buscar inspiración nostálgica, los demandados copiaron la creación de los demandantes sin atribución”, señala el documento que, además de Dua Lipa, también responsabiliza al sello Warner Music Group y al rapero DaBaby, colaborador del track.

Según los compositores, el plagio se encuentra en la “melodía característica” del inicio de “Levitating”, que comienza solo unos segundos después de la entrada de Dua (“If you want run away with me…”).

“La melodía es la parte más escuchada y reconocible de las obras infractoras y juega un papel crucial en su popularidad… Debido a que los creadores de videos con frecuencia cortan breves fragmentos de sonido en TikTok, su melodía característica a menudo comprende el 50% o más de estos videos virales”, escribieron.

Segunda demanda contra Dua Lipa

El nuevo caso se da a conocer a pocos días que Lipa fuera llevada a la justicia en Los Angeles, California, por el primer presunto plagio de “Levitating”, canción que estuvo 68 semanas en el Billboard Hot 100.

En dicha demanda, entablada a nombre del grupo de reggae Artikal Sound System, la banda advierte que la pista fue copiada de una canción suya de 2017, llamada “Live Your Life”.