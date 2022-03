El vocalista de la banda de glam metal Twisted Sister, Dee Snider, aseguró a través de Twitter que está a favor de que los ucranianos utilicen el éxito “We’re Not Gonna Take It” como grito de guerra mientras luchan contra la invasión rusa.

La canción, que en español se traduce “No lo vamos a soportar”, se lanzó en 1984 y fue parte del tercer disco del grupo, “Stay Hungry”. Sería la misma letra de la canción la que Snider siente que puede inspirar a los ucranianos en medio de la guerra, la cual entre sus frases menciona, por ejemplo, “somos libres y vamos a luchar”.

Snider mostró su postura a través de Twitter, donde aseguró que “apruebo absolutamente que los ucranianos usen ‘We’re Not Gonna Take It’ como su grito de guerra”.

“Mi abuelo era ucraniano, antes de que la URSS se lo tragara después de la Segunda Guerra Mundial. ¡Esto no puede volver a pasarle a esta gente!”, añadió en la red social.

I absolutely approve of Ukrainians using "We're Not Gonna Take It" as their battlecry. My grandfather was Ukrainian, before it was swallowed up by the USSR after WW2. This can't happen to these people again! #FUCKRUSSIA — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 26, 2022

Dee Snider, que también se ha mostrado como opositor a Putin desde antes del conflicto, aclaró también dudas de algunos de sus seguidores. Estos quisieron saber por qué autorizaba la canción para un tema bélico y no para los movimientos sociales contra diferentes medidas sanitarias.

“La gente me pregunta por qué apoyé el uso de ‘We’re Not Gonna Take It’ para el pueblo ucraniano y no para los anti-mascarillas”, escribió. “Bueno, un uso es para una justa batalla contra la opresión; el otro es un pie infantil pisoteando un inconveniente”, cerró.

People are asking me why I endorsed the use of "We're Not Gonna Take It" for the Ukrainian people and did not for the anti-maskers. Well, one use is for a righteous battle against oppression; the other is a infantile feet stomping against an inconvenience. — Dee Snider🇺🇸 (@deesnider) February 27, 2022

El tema acabó siendo uno de los grandes éxitos de la banda de glam metal. Otros de sus éxitos son I Wanna Rock, The Kids Are Back, The Price, entre otros.