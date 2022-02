Ya está disponible en plataformas de streaming la nueva colaboración entre Ed Sheeran y Taylor Swift: una nueva versión para “The Joker And The Queen”, canción que fue incluida en el cuarto álbum de estudio del irlandés, “=”.

Se trata de un dueto que se vincula directamente con “Everything Has Changed” (2012), una de sus célebres colaboraciones, incluida aquella vez en el disco “Red” de la estadounidense.

Allí, en el videoclip, una pareja de niños encarnada por Ava Ames y Jack Lewis se hizo cargo de una historia que rápidamente se convirtió en hit mundial.

La nueva “The Joker And The Queen” retoma dicha trama no sólo musical sino que gráficamente, con una secuencia audiovisual protagonizada por los mismos Ames y Lewis, hoy ya adultos.

“Taylor y yo nos conocimos y escribimos y grabamos nuestra primera canción en 2012, hace diez años, me siento muy honrado de tenerla en esta canción”, comentó Sheeran en redes sociales.

“No solo es la mejor cantante/compositora del mundo, sino que también es una amiga muy cercana, tengo mucha suerte de tenerla en mi vida. Para el video musical, tuvimos a los niños de nuestra canción ‘Everything Has Changed’ ¡Todos adultos y ahora en la universidad!”, agregó el compositor sobre su colega, que colabora en la segunda estrofa del sencillo.

La pareja colaboró ​​por última vez en ‘Run’, pista que fue incluida en “Red (Taylor’s Version)”. Otra de sus alianzas fue “End Game” de 2017.

La amistad entre Ed Sheeran y Taylor Swift data de aquellos trabajos conjuntos. “Nos hacemos manualidades como regalos de Navidad, fuimos de vacaciones con nuestras familias y nos apoyamos mutuamente”, confesó Swift a Vanity Fair en 2017.

El año pasado, tal como recuerda NME, Sheeran rememoró cuando llevó a la cantante a un bar de Framlingham (Inglaterra), donde “nadie supo quién era”.