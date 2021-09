Juanito Ayala y María José Quintanilla colaboran por primera vez. El resultado es la canción “Tus Besitos”, la cual ha sido liberada en plataformas este viernes 24 de septiembre.

El creador de Lo comido y lo bailado, Lo que sucede, entre otros éxitos, había presentado en junio pasado el single “En el Toque de Queda”.

“Tus Besitos”

El tema es una cumbia romanticona, fresca y divertida, con base electrónica. En palabras de Juanito Ayala, “La historia de la creación de tus besitos esta llena de casualidades, de esas casualidades mágicas que aparecen cuando haces las cosas con más ganas que pretensiones”.

Juanito Ayala comentó que le faltaba una canción así para su nueva producción. Comenzó a buscar entre sus grabaciones caseras y antiguas: encontró una grabación de 15 segundos que le hizo sentido. A partir de ella compuso “Tus Besitos” con el aporte, desde la producción, de “Turra” Medina desde Estados Unidos..

“Sentía que la melodía y la letra estaba pintada para invitar a cantar a alguien y la verdad que hace tiempo que quería grabar algo con María José Quintanilla, pues siento una profunda admiración hacia ella. Nos habíamos escrito con mucha buena onda por Instagram y habíamos manifestado ganas de hacer alguna colaboración, así que fue muy sencillo coordinarnos para enviarle la canción y la respuesta fue inmediata” dice Ayala.

“La experiencia ha sido sin duda muy bonita. Juanito es un hombre super abierto, buena onda. Lo admiro no solamente como profesional, sino que también como persona. Es una canción fresca entonces yo estaba con la energía de escuchar todas las indicaciones que él me diera, pero fue muy generoso y me dejó fluir totalmente. Finalmente, se logró captar una misma idea pero sin perder la identidad de cada uno de nosotros. De esta canción espero que venga a renovar energías y creo que a los más chiquitos de la casa les va a encantar”, complementa María José Quintanilla.

“Es bonito grabar con personas de otros géneros musicales y encontrarse con la generosidad de otros compañeros. Me encantó la forma en la que pudimos trabajar, son unos profesionales increíbles y me hicieron sentir muy cómoda. Estoy feliz de haber conocido a un profesional a quien admiro mucho. Creo que gané a un amigo y eso es súper difícil en este ambiente. Lo que más rescato es la buena onda y me siento muy agradecida”, afirma Quintanilla.

“Tus Besitos” está disponible en todas las plataformas digitales.