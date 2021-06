“No Gods No Masters” se titula el séptimo disco de estudio de Garbage, el mismo que guarda una particular y nítida relación con Chile: una de sus inspiraciones, fue nada menos que el “estallido social” de octubre de 2019.

El lazo entre la banda y el hito data de noviembre de ese año, en el marco de la visita al país de su vocalista, Shirley Manson.

En la ocasión, la estadounidense participó de un conversatorio a cargo de Ruidosa Fest, evento organizado por Francisca Valenzuela, y en el rodaje de la serie documental “Peace Peace Now Now”.

“Vi con mis propios ojos a la gente levantarse y desafiar a su gobierno, y fue una de las experiencias más conmovedoras de mi vida”, contó a la revista Entertainment Weekly.

Según la artista, lo anterior se trasluce en las letras del nuevo álbum, que debutará mañana en plataformas digitales.

“El gran privilegio de ser una música activa, es que puedes viajar por todo el mundo y comienzas a identificar patrones de pensamiento político, por lo que las campanas de alarma me resonaron mucho antes”, agregó.

El deseo colectivo de construir un futuro en común, por ejemplo, fue una de las ideas que trascendió al disco, donde la banda propone un porvenir sustentable y participativo.

“Este es un momento en el que debemos cambiar nuestra forma de pensar, donde debemos cambiar nuestro enfoque”, sintetizó la cantante.

A su vez, Manson reconoció la inspiración del músico George Clinton (Parliament, Funkadelic), con quien se reunió cuando “No Gods No Masters” era apenas una idea. De aquel encuentro, surgió “The Men Who Rule The World”, cuyo videoclip fue dirigido por la diseñadora chilena Javiera García-Huidobro (“Javi Mi Amor”).

“Inmediatamente sentí la perspectiva – estoy segura que transmitida por el mismo George – de esta ciencia ficción futurista del Arca de Noé, donde entro en una nave nodriza, tomo todo lo que es hermoso y bueno del mundo y barro con todos los idiotas”, comentó.