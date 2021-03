Hoy debutó en plataformas de streaming “The Men Who Rule the World”, el nuevo sencillo de Garbage y el primer adelanto de lo que será su próximo disco, el sucesor de “Strange Little Birds”.

A su vez, también fue liberado el videoclip del track, dirigido por primera vez por una chilena: la diseñadora gráfica y de moda Javiera García-Huidobro (“Javi Mi Amor”).

La secuencia muestra recursos del collage, la pintura, el stencil y el comic, en una mezcla de técnicas digitales y análogas.

“Trabajar con la banda fue lo más brutal que me ha pasado y Shirley (Manson) ha sido una maestra y guía increíble, todos en el equipo han sido respetuosos y cariñosos, todo ha sido fácil y colaborativo”, explicó García-Huidobro.

El lazo entre Javiera y la banda se originó en el rodaje de la serie documental “Peace Peace Now Now”, que tuvo a la vocalista de la banda de visita en el país en 2019, a semanas del “estallido social”.

La trama del clip se centra en la opresión del patriarcado, y en cómo una nave especial que se asemeja a a un pulpo arriba al planeta para liberar a las mujeres.

“Además, hay un guiño a Las Tesis. Shirley estaba llegando a Chile cuando el himno de Un Violador en tu Camino reventó en la calle, medios y redes sociales”, agregó la directora sobre el coro de la canción, “hate the violator”.

Revisa el videoclip, aquí:

https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/musica/2021/03/30/chilena-dirige-nuevo-videoclip-de-garbage-donde-una-nave-espacial-libera-al-mundo-del-patriarcado.shtml