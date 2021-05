A 40 años de su debut discográfico, Duran Duran regresa a la primera línea del circuito musical con su décimo quinto álbum de estudio; uno que desde su título adelanta, en parte, sus motivaciones y pricipios: “Future Past”.

Se trata de una producción que debutará el próximo 22 de octubre con tres eximios productores en sus filas: Erol Alkan, el legendario Giorgio Moroder y Mark Ronson; además de la colaboración estelar del guitarrista Graham Coxon (Blur), Mike Garson (ex pianista de David Bowie) y Lykke Li, entre otros incógnitos.

“Bueno, empezamos este álbum en 2019 y la Primavera pasada creímos que ya estaba casi terminado”, cuenta a BioBioChile con la habitual ironía inglesa uno de los fundadores de la banda, el bajista John Taylor.

“La pandemia causó que nos fuéramos del estudio y que lo cerráramos por 9 meses. Hace un par de meses atrás, volvimos a terminar el álbum con la perspectiva de la pandemia, y creo que fue algo bueno”, confiesa.

Tal como advierte su nombre, “Future Past” es un viaje al sonido clásico del colectivo que completan Simon Le Bon, Nick Rhodes y Roger Taylor; uno de los más influyentes del pop/rock británico de las últimas décadas. Parte de lo anterior se escucha en “Invisible”, single cuyo videoclip fue realizado con la inteligencia artificial “Huxley”, y que tendrá su debut en vivo en los Billboard Music Awards 2021 este domingo 23 de mayo, con Graham Coxon en escena.

“Fue bueno tomarnos una pausa, que es algo que normalmente no haríamos. Este LP tuvo 3 productores, pero el cuerpo del álbum lo produjo Erol Alkan, que es un Dj primordialmente y que también ha producido bandas más alternativas. Graham (Coxon) tocó guitarra en todas las canciones con Erol”, detalla.

El diseño del single promocional y del próximo álbum es fruto de otra alianza: esta vez con el artista japonés Daisuke Yokota, cuya fotografía ha sido objeto de admiración del grupo. El vínculo se gestó en 2019, cuando Rhodes (tecladista) conoció a Yokota durante la realización de un documental sobre fotografía de posguerra.

“Bowie sabía que éramos como sus hijos”

A pesar de los homenajes y las referencias permanentes en artistas más jóvenes, Taylor no pierde el foco: “Creo que Duran Duran sigue siendo una banda de individuos, somos una banda en donde cada uno de nosotros tiene una personalidad y creo que eso es parte de lo que nos hace interesantes”.

“Nos presentamos de esa forma y venimos de una época muy interesante, en los ochenta donde muchos géneros se estaban fusionando: pop, rock y dance; todos eran fluidos. También está el elemento del vestuario, de la tecnología. Es todo más abierto”, asegura.

(P): ¿Cómo definirías los aportes de figuras tan laureadas como Giorgio Moroder y Mark Ronson en el proceso creativo de Duran Duran?

(R): Nick, Simon, Roger y yo hemos estado juntos por mucho tiempo, 40 años y para nosotros es muy importante traer nuevos colaboradores que nos motiven y que nos interesen. Siempre buscamos eso en las personas, sea un músico como Graham o un productor como Giorgio. Alguien que traiga algo nuevo a nuestra fórmula. Es muy importante que hagamos eso, nos ayuda mucho a sonar evolucionados con nuestra música.

(P): ¿Sientes que Duran Duran ha sido uno de los grupos más copiados o plagiados del pop?

(P): Creo que muchos músicos se han inspirado por nosotros en algún momento u otro. Creo que somos un montón de individuos expresivos. Hay cosas de Duran Duran que son atractivas para músicos más jóvenes. No sé si somos de los más copiados.

(P): ¿Se sienten los padrinos del “pop moderno”? Hoy inspiran mucho respeto en los festivales donde participan, cuando comparten escenario con bandas más jóvenes…

(R): La música siempre está evolucionando, constantemente, por la tecnología. En los últimos años la tecnología ha sido probablemente la más influyente en cómo se hace música, sobre todo en las decisiones de los productores en cómo suena la música. Es más sobre la tecnología que sobre los músicos. Siento que somos más old school, más clásicos. Los jóvenes que vienen a nuestros shows se preguntan, ¿qué es eso? Bueno, eso es una batería (risas). Es todo parte de la evolución. El arte siempre va a reflejar su era.

(P): Este año también presentaron el cover de “Five Years”, de David Bowie, como parte de un tributo…

(R): Sí, eso fue muy entretenido de hacer. Todos amamos a David Bowie, yo lo amo tanto como a mi familia; fue un honor ser parte de ese tributo. Y hacer esa canción fue increíble. Una canción increíble. Y la idea de hacerlo fue de Mike Garson. Y poder hacerlo con él, uno de los sobrevivientes y colaboradores vivos de David. Fue un proyecto muy poderoso y emocionante de hacer.

(P): ¿Tuvieron alguna anécdota particular con él?

Llegamos a conocerlo a través de los años. La primera vez que lo conocimos fue en su tour “Moonlight”, lo fuimos a ver tocar en Francia. Y él nos dijo “son todos tan altos”, estaba sorprendido de lo altos que éramos. Él nos amaba, él sabía que éramos como sus hijos. Lo extrañamos, cómo no.

¿Cómo imaginas que será el “regreso a los escenarios”?

(R): No lo sé, estamos sacando esta nueva canción “Invisible”, es una canción importante y espero que la gente conecte con ella, que les guste y quieran escucharla una y otra vez. Y desde ahí veremos. Nadie está haciendo grandes planes ahora, nadie, excepto Amazon. Porque nadie sabe a dónde irá todo. Tenemos programado tocar en el festival Isle of Wight en septiembre, y si eso pasa, más tours habrán, estoy seguro. Pero no lo sé. Estoy muy feliz de tener la mente abierta y no saber a dónde irán las cosas.

(P): ¿Te sentirías seguro tocando hoy en día en un concierto en el Reino Unido?

(R): No tocaríamos hoy, no creo que nadie esté listo. Acaban de ser los premios Brits y al parecer estuvo bien todo. Creo que en septiembre la gente estará más segura de participar en un concierto más grande.