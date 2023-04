Isabel Allende es portada de Vogue Latinoamérica y adelanta nueva novela, "El viento conoce mi nombre"

La escritora chilena Isabel Allende, la autora viva en español más leída en el mundo, es la portada de la edición latinoamericana de la revista Vogue, donde concedió una extensa entrevista a raíz de su nueva novela, “El viento conoce mi nombre”.

“Son muchas las palabras que #IsabelAllende ha hecho suyas a lo largo del tiempo. La arrolladora fuerza expansiva de la escritora chilena puede ser trazada con un torrente de cifras: más de una treintena de títulos publicados –que han sido traducidos a 42 idiomas y de los que se han vendido aproximadamente 77 millones de copias en todo el mundo– y más de 60 premios y distinciones”, se lee en la publicación que dio a conocer este jueves su portada.

En la imagen, vemos a la chilena posar desde diversos rincones de su residencia, con prendas de Óscar de la Renta y Carolina Herrera y accesorios de Pomellato, entre otros.

“Muchos años atrás, vi una obra de teatro sobre el kindertransport, un transporte experimental puesto en marcha por el gobierno de Gran Bretaña que consiguió salvar a 10.000 niños judíos del Holocausto, y me puse a investigar al respecto. Los padres mandaron a sus hijos solos en trenes para salvarlos de los nazis. El 90% de ellos nunca volvió a ver a su familia. La idea de que yo pudiera poner a uno de mis niños solo en un tren para mandarlo a un destino desconocido, donde tal vez lo recogiera gente buena o tal vez no, me hizo preguntarme: ‘Aunque me partiera el corazón, ¿lo haría o no lo haría? Lo cierto es que no lo sé”, comentó sobre su nuevo libro.

En “El viento conoce mi nombre”, Allende recorre distintos episodios históricos del último siglo: desde los vejámenes de la Austria nazi hasta el calvario de familias migrantes en la frontera de EE.UU. El hilo conductor, es la violencia amparada a veces en la indolencia e incluso el Estado.

“De repente vi la conexión entre eso y lo que está pasando hoy en cuestión de inmigración. Con todos esos padres dispuestos a cualquier sacrificio con tal de librar a sus niños de la pobreza y la violencia extrema. O los mandan solos o, en muchos casos, se vienen con ellos a EE.UU. y los separan”, reflexionó la autora.

“Los padres son deportados y los menores van a parar a casas de adopción o refugios. Nadie pensó en la reunificación. Ha costado un triunfo volver a juntarlos. Por no hablar de los más de mil casos que aún no están resueltos. Esos niños quedan flotando en la nada, y esos padres no se sabe ni siquiera dónde están. Es algo que me impacta mucho”, añadió sobre el título, que debutará en librerías de España este 6 de junio.