A sus 80 años recién cumplidos, la escritora chilena Isabel Allende rememoró un desconocido diálogo que mantuvo con Pablo Neruda en días en que la autora trabajaba como periodista y el vate ya era una laureada firma de la literatura mundial.

En entrevista con CNN en Español, la autora habló del contexto que rodeó al encuentro que sostuvieron en 1973 en Isla Negra, un mes antes del golpe de Estado. Aquel agosto, había sido mandatada para entrevistar al chileno a dos años de haber recibido la medalla del Premio Nobel de Literatura.

“Primero me ofreció almuerzo, fue muy agradable y cariñoso. Me felicitó por unos artículos de humor que yo escribía, él decía que los recortaba y se los mandaba a los amigos”, comentó Allende, la escritora viva en español más leída del mundo.

“Don Pablo, ya me tengo que ir. Está lloviendo y me demoro dos horas en llegar a mi casa”, le dijo. “Bueno, lamento que se vaya”, respondió el poeta. “No, pero tengo que hacerle la entrevista”, contestó.

En ese momento, Neruda dio un giro inesperado a la conversación: “¿Qué entrevista? Yo no permitiría jamás que usted me entrevistara, mijita… Usted es la peor periodista de este país”.

“Siempre está mintiendo, dice lo que quiere, cuando no tiene una historia, la inventa”, agregó Neftalí Reyes antes de entregarle un irónico “consejo”: “Yo creo que usted debería dedicarse a la literatura, donde todos estos defectos son virtudes“.

“Le debería haber hecho caso entonces”, recordó Isabel Allende en diálogo con el periodista Camilo Egaña, presentador del programa de entrevistas “Camilo” que se emite por CNN en Español.

El 2 de agosto pasado, Isabel Allende cumplió 80 años en medio de uno de los momentos más bullantes de su carrera, a un año de una exitosa bioserie internacional sobre su vida y ad portas de conmemorar los 40 años de su novela más famosa: “La casa de los espíritus”.

“(Estoy en) un momento excepcional”, le dijo a la agencia Efe días atrás, afirmando que no se siente “para nada anciana todavía”, y que lleva tres años diciendo que tiene 80 porque le parece un “número redondito, mucho mejor que tener 77 o 76”.

“Mi entrenador dice que puedo hacer cosas que hace 20 años más joven no podía hacer. O sea que me siento todavía muy fuerte y flexible, y puedo subir corriendo la escalera”, comentó.

“Empecé a curarme de responsabilidades que ya no quiero volver a hacer. He aprendido a decir que no, por fin. Entonces tengo una vida como quiero tenerla, que es una vida contenida en la que lo más importante son las relaciones. La relación con Roger (Cukras, su esposo), con mi hijo, con mi nuera, con los perros, con unos pocos amigos. Eso es lo que quiero y nada más”, dijo.